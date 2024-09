IGT lancia il suo secondo gioco omnichannel in Canada, Money Mania Slots

IGT si basa sul successo di Powerbucks™ con un nuovo gioco omnichannel di progressiveWide Area Progressive Game per il Canada.

International Game Technology PLC ha annunciato di aver recentemente lanciato il suo secondo gioco Omnichannel Wide Area Progressive Game (“WAP”) per il Canada, Money Mania Slots. Il gioco è attualmente disponibile sul sito PlayNow.com della British Columbia Lottery Corporation (“BCLC”) e in 22 casinò gestiti dalla BCLC in tutta la Columbia Britannica. IGT è l’unico fornitore al mondo a offrire giochi di jackpot omnicanali con liquidità condivisa del jackpot tra le versioni terrestri, online e mobili dei giochi.

“Conosciamo l’entusiasmo che i giocatori provano per i giochi Powerbucks, quindi BCLC è entusiasta di lanciare Money Mania di IGT, un altro titolo che sfrutta la stessa opportunità di jackpot incrociati,” ha dichiarato Dan Beebe, COO di BCLC. “Sia BCLC che IGT sono appassionati di portare giochi innovativi ai giocatori e di alimentare una crescita responsabile nel settore. Riconosciamo anche che BCLC è in una posizione unica con la nostra capacità di offrire esperienze incrociate per i giocatori. Che i giocatori scelgano di giocare a Money Mania al casinò o online, siamo certi che questo sarà un altro gioco che ameranno.”

Money Mania di IGT è un gioco di progressive a più livelli (“MLP”) comprovato che presenta meccaniche di gioco preferite dai giocatori e più temi base. Il gioco include un jackpot di livello superiore di $100.000, il “Money Jackpot”, e un jackpot WAP di secondo livello in rapida crescita e colpito frequentemente – “Mania Jackpot”. Con un valore di reset del jackpot di $4.000, il “Mania Jackpot” del gioco è progettato per colpire frequentemente, soprattutto con il gameplay terrestre, online e mobile che alimenta simultaneamente il contatore del jackpot.

“Il gioco omnichannel WAP Money Mania di IGT è progettato per offrire frequentemente jackpot di medie e grandi dimensioni, stimolare il gameplay incrociato e coinvolgere i giocatori di BCLC online e nei casinò,” ha dichiarato David Flinn, SVP Vendite di IGT per il Canada, Sud e Centro America. “Come Powerbucks, Money Mania di IGT è all’avanguardia nell’innovazione dei jackpot e supporta l’impegno e la leadership di IGT nei contenuti e nelle innovazioni omnicanali.”

BCLC è stato il primo operatore di gioco al mondo a offrire un gioco di jackpot omnicanale quando ha collaborato con IGT per il lancio di Powerbucks Slots nel 2016. Da allora, Powerbucks di IGT è rimasto uno dei giochi con le migliori prestazioni in Canada e ha creato più di 50 milioni diari in tutto il paese.

PressGiochi