IGT, la tecnologia dei sistemi Floor Manager fa il suo debutto in Argentina

International Game Technology PLC ha annunciato di aver recentemente installato la tecnologia dei sistemi Floor Manager presso il Casinò di Mendoza a Godoy Cruz, nella provincia di Mendoza, in Argentina, segnando la prima implementazione della soluzione nella regione. La tecnologia pluripremiata è implementata su tutti i cabinet di slot IGT del casinò e consentirà al Casinò di Mendoza di ottimizzare la propria sala da gioco e di accedere rapidamente alla migliore libreria di video slot di IGT.

“Il Casinò di Mendoza è entusiasta di essere il primo operatore in Argentina a sfruttare la tecnologia dei sistemi Floor Manager di IGT”, ha affermato Alejandro Haure, Direttore Generale del Casinò di Mendoza. “Tracciando l’analisi delle prestazioni di gioco in tempo reale e facilitando aggiornamenti e miglioramenti continui del sistema, Floor Manager ci consente di soddisfare le richieste in evoluzione dei nostri giocatori di slot, trasformare in modo efficace il nostro piano e, infine, raggiungere i nostri obiettivi aziendali.”

Floor Manager di IGT è una soluzione indipendente dal sistema e basata su cloud che fornirà al Casinò di Mendoza un accesso quasi immediato a dozzine di giochi di slot IGT scaricabili. Floor Manager include anche strumenti di ottimizzazione e un robusto toolkit di analisi delle prestazioni di gioco che identificherà i contenuti con le migliori prestazioni e consentirà agli operatori di massimizzare le opportunità di crescita.

“IGT si impegna a fornire agli operatori soluzioni di gioco leader del settore e contenuti in sintonia con la regione che differenzieranno i loro piani di gioco e miglioreranno i risultati in termini di prestazioni”, ha affermato David Flinn, IGT SVP Canada, Sud e Centro America, Gaming. “IGT continua ad espandere la propria presenza in Sud America lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per garantire che abbiano gli strumenti necessari per offrire esperienze di gioco senza rivali che accelerino la crescita”.

Migliorando l’esperienza di gioco, l’offerta di contenuti di gioco in sintonia con il mercato di IGT al Casinò di Mendoza include il popolarissimo Prosperity Link™ sull’elegante cabinato PeakSlant49™, Ying Cai Shen™ sul cabinato CrystalCurve™, oltre ai divertenti Egyptian Link™ e Olympus Link™. giochi sul versatile cabinet PeakSlant32™. Altri titoli preferiti dai giocatori che sicuramente affascineranno i giocatori includono Lobstermania™ 4 di Lucky Larry e Shrimpmania™ 4 di Super Sally sul cabinet Cobalt™27 sapientemente realizzato.

