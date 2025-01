IGT: i giochi “Wheel of Fortune” e “Powerbucks Slots” assegnano jackpot milionari a dicembre

Il marchio Powerbucks™ di IGT ha raggiunto un jackpot da record di 2,75 milioni di dollari canadesi su più canali in Canada.

International Game Technology PLCha annunciato che i suoi giochi “Wheel of Fortune” e “Powerbucks™” hanno assegnato quattro jackpot che cambiano la vita a dicembre.

I fortunati giocatori delle slot hanno vinto i seguenti jackpot da oltre un milione di dollari lo scorso mese:

Il 6 dicembre, un giocatore delle slot Wheel of Fortune ha vinto 1.494.585 $ giocando a Wheel of Fortune Double 3x 4x 5x Pay™ al Binion’s Gambling Hall & Hotel di Las Vegas, Nevada.

Il 17 dicembre, un giocatore delle slot Wheel of Fortune ha vinto 1.426.361 $ giocando a Wheel of Fortune Diamond Spins™ 2x Wilds al The Venetian Resort Las Vegas, Nevada.

Il 19 dicembre, un giocatore delle slot Wheel of Fortune ha vinto 1.007.502 $ giocando a Wheel of Fortune Gold Spin™ Triple Red Hot 7s™ al Tamarack Casino di Reno, Nevada.

Il 26 dicembre, un giocatore online delle slot Powerbucks ha vinto 2.752.530 $ CAD giocando a Wheel of Fortune Ruby Riches™ in Quebec, Canada; il jackpot da record segna il più grande jackpot mai assegnato da Powerbucks.

Le slot Wheel of Fortune hanno creato oltre 1.200 milionari e assegnato più di 3,6 miliardi di dollari in jackpot da quando sono state lanciate nel 1996. Le slot Powerbucks di IGT hanno pagato 61 jackpot da 1 milione di dollari o più dal loro debutto in Canada nel 2016.

PressGiochi