IGT firma un accordo per le scommesse sportive con il Ponce Plaza Hotel & Casino a Porto Rico

International Game Technology PLC ha annunciato che sta ampliando la propria presenza nelle scommesse sportive a Porto Rico tramite un accordo pluriennale sulla tecnologia e sui servizi IGT PlaySports con Ponce Plaza Hotel & Casino. Situato a Ponce, Porto Rico, il casinò sfrutterà la pluripremiata tecnologia di IGT PlaySports e il team esperto di servizi di consulenza commerciale per alimentare il primo casinò di Porto Rico per scommesse sportive al dettaglio e mobili, PlayBets by Ponce Plaza.

“IGT è da molti anni un apprezzato fornitore di attrezzature da gioco del Ponce Plaza Hotel & Casino e siamo entusiasti di espandere la nostra alleanza strategica e il nostro portafoglio di intrattenimento con PlayBets di Ponce Plaza, il nostro sito di scommesse sportive basato su IGT PlaySports di prossima lancio”, ha affermato Ramon Muñoz, Direttore generale del Ponce Plaza Hotel & Casino.”Ponce Plaza Hotel & Casino è al servizio della comunità locale dal 2008 e non potremmo essere più orgogliosi di essere il primo operatore di casinò a Porto Rico a gestire le proprie scommesse sportive e a offrire appassionati di sport un’esperienza di scommessa straordinaria supportata da un operatore locale che conoscono e di cui si fidano.”

“IGT PlaySports non vede l’ora di aiutare il Ponce Plaza Hotel & Casino a offrire l’emozione delle scommesse sportive multicanale ai fan della regione attraverso la nostra tecnologia collaudata e servizi completi”, ha affermato Joe Asher, Presidente delle scommesse sportive di IGT. “Aggiungendo le scommesse sportive alla propria attività di gioco, il Ponce Plaza Hotel & Casino sarà dotato di un prezioso strumento per l’acquisizione di nuovi giocatori che porterà nuovi clienti alla proprietà e migliorerà l’esperienza complessiva presso l’hotel”.

