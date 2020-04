IGT firma accordo con Circa Sports e guarda al mercato delle scommesse in Colorado

International Game Technology ha annunciato oggi di aver recentemente firmato un accordo con Circa Sports LLC, una società a responsabilità limitata del Nevada per potenziare l’app mobile di scommesse sportive Circa Sports Colorado con la Piattaforma IGT PlaySports. All’inizio di quest’anno, Circa Sports ha annunciato l’intenzione di lanciare la sua app mobile per il Colorado in collaborazione con Century Casinos.

“Non vediamo l’ora di presentare ai clienti e agli appassionati di sport in Colorado l’eccitazione delle scommesse sportive in stile Las Vegas attraverso l’app mobile Circa Sports Colorado”, ha dichiarato Derek Stevens, CEO di Circa Sports. “IGT è il partner ideale per la nostra espansione delle scommesse sportive. La piattaforma IGT PlaySports continua a dimostrare la sua capacità di supportare operazioni di scommesse sportive di livello mondiale negli Stati Uniti e sono sicuro che ci consentirà di differenziare rapidamente Circa Sports in Colorado e anche oltre”.

“Insieme a Circa Sports, IGT amplierà la propria presenza su PlaySports in Colorado, un altro stato degli Stati Uniti con interessanti opportunità di crescita delle scommesse sportive per IGT e i nostri clienti”, ha dichiarato Enrico Drago, Vice Presidente Senior di IGT PlayDigital. “Circa Sports è un fornitore di scommesse sportive lungimirante e non vediamo l’ora di aiutarlo a realizzare la propria visione di intrattenere gli utenti con esperienze di scommesse sportive multistato leader attraverso la nostra tecnologia e servizi PlaySports”.

IGT PlaySports sta attualmente potenziando le scommesse sportive in 11 stati degli Stati Uniti.

