Regno Unito. IGT estende il contratto di fornitura con la National Lottery

IGT supporterà Allwyn fino al completamento del programma di trasformazione tecnologica. International Game Technology PLC ha annunciato di aver ricevuto un’estensione del contratto per continuare a fornire il sistema di

IGT supporterà Allwyn fino al completamento del programma di trasformazione tecnologica.

International Game Technology PLC ha annunciato di aver ricevuto un’estensione del contratto per continuare a fornire il sistema di lotteria principale della Lotteria Nazionale del Regno Unito prima del passaggio a una nuova piattaforma, come parte del programma di trasformazione di Allwyn per La Lotteria Nazionale.

“Siamo lieti di continuare a sostenere le operazioni della Lotteria Nazionale, lavorando insieme a una serie di altri fornitori e ad Allwyn”, ha affermato Jay Gendron, COO Global Lottery di IGT.

PressGiochi