IGT e CDI insieme per offrire giochi Historical Horse Racing a Malta

International Game Technology e Churchill Downs Incorporated hanno annunciato oggi di aver ampliato la propria presenza tecnologica HHR a Malta tramite un accordo con National Lottery plc, una controllata del Gruppo IZI.

Secondo l’accordo, il prodotto IGT rappresenterà inizialmente il 100% della quota HHR presso la prima sede HHR della National Lottery, IZIBINGO, situata nella Baia di St. Paul, ed Exacta Services, Inc., una controllata di CDI, alimenterà la sala da gioco della proprietà con le soluzioni di sistema Exacta Connect®.

IGT ed Exacta alimenteranno anche HHR in diverse altre sedi di gioco della Lotteria Nazionale in tutta l’isola.

Queste implementazioni storiche segnano la prima implementazione della tecnologia HHR al mondo al di fuori degli Stati Uniti. I clienti della National Lottery avranno accesso a più di 80 giochi HHR di IGT. I titoli includono Cleopatra Gold, Wolf Run Gold e Stinkin’ Rich Skunks Gone Wild!.

Il presidente di Exacta, Jeff Lind, ha descritto l’accordo come un “entusiasmante” primo passo negli sforzi di espansione internazionale dell’azienda. “La flessibilità del nostro sistema Exacta Connect nell’adattarsi a diversi mercati e ambienti legislativi, unita all’emozione del gioco HHR, continua a guidare questa crescita”, ha aggiunto.

Per Nick Khin, COO di IGT per il gaming, l’accordo rappresenta “una pietra miliare entusiasmante per la crescita”. “È una testimonianza della qualità e della rilevanza globale del nostro portfolio di contenuti e hardware HHR”.

Secondo il CEO della National Lottery Johann Schembri, i primi sistemi HHR dovrebbero essere operativi nelle prossime settimane. “Questa prima installazione presso IZIBINGO e altri siti all’interno della nostra rete di lotterie nelle prossime settimane è il risultato di sforzi estesi e rappresenta un passo significativo nella nostra missione di innovare le operazioni della National Lottery. La nostra collaborazione con Exacta e IGT, due dei principali fornitori di tecnologia in questo mercato, ci consente di creare la vetrina ideale per questa offerta, mentre ci impegniamo a espandere questo concetto a livello internazionale”.

PressGiochi