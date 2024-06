iGB L!VE: Michel Groothuizen terrà il suo primo discorso di apertura all’evento da presidente del KSA

Clarion Gaming ha annunciato un grande colpo di stato con la conferma che Michel Groothuizen, il presidente entrante dell’ente regolatore olandese Kansspelautoriteit (KSA) terrà il discorso di apertura sul Pulse Stage all’iGB L!VE il 17 luglio.

Sarà la prima apparizione di Michel Groothuizen di fronte a un pubblico internazionale di igaming dopo la sua nomina a presidente della KSA a partire dal 1° luglio 2024. Si unisce a un’influente schiera di oltre 40 leader di pensiero e rivoluzionari del settore che saranno presenti all’iGB L!VE , condividendo le loro idee e intuizioni sul futuro dell’igaming e del business di affiliazione.

Damien Ashton-Wellman, Content Lead di iGB L!VE, ha dichiarato: “Siamo lieti di esserci assicurati la partecipazione di Michel Groothuizen così presto nel suo ruolo alla guida dell’ente regolatore olandese. Credo che la sua apparizione a iGB L!VE la dice lunga sulla crescente reputazione di cui gode il marchio come sede della comunità igaming e l’unico evento aziendale globale che collega i principali affiliati, operatori, venditori di tecnologia, fornitori di giochi e fornitori di igaming”.

“Un operatore politico e governativo di grande esperienza, la sua carriera ha chiuso il cerchio da quando ha fondato il KSA nel 2012, mentre prestava servizio come direttore politico presso il Ministero della giustizia e della sicurezza. Assume la responsabilità in un momento impegnativo per l’autorità di regolamentazione olandese, che è stata criticata da alcuni nel settore per la sua “mano pesante” e “inavvicinabile”. Si è impegnato in quella che ha descritto come la “meravigliosa sfida” di garantire un gioco d’azzardo più sicuro , i partecipanti di iGB L!VE saranno i primi a scoprire come l’Arabia Saudita affronterà queste sfide sotto la sua guida”.

Il Portfolio Director Naomi Barton ha aggiunto: “iGB L!VE è l’evento di igaming in più rapida crescita a livello globale, con un incremento delle registrazioni del 100% per l’edizione 2024 rispetto all’anno precedente. L’evento è orientato al cliente e si basa sul feedback del mercato per promuovere la crescita. Una delle novità è il Pulse Stage, creato per permettere ai partecipanti di connettersi con leader del settore, scambiare idee e ottenere un vantaggio competitivo.

Il Pulse Stage offrirà ore di approfondimenti su quattro temi principali Mercati e convergenza, Coinvolgimento dei giocatori, Costruire per il futuro e Proteggere il vostro Attività commerciale.

L’evento offrirà contenuti significativi richiesti dagli stakeholder per promuovere la crescita aziendale, insieme a opportunità di business uniche, con oltre 300 espositori e sponsor su oltre 21.000 metri quadrati di superficie, un aumento del 35% rispetto al 2023”.

PressGiochi