iGB L!VE 2024: per PIN-UP Partners partecipare all’evento è fondamentale per nuove opportunità

I PIN-UP Partners parteciperanno a iGB LIVE 2024 con l’obiettivo di essere leader nel settore degli affiliati e stabilire nuove tendenze, mentre l’evento si prepara a spostarsi da Amsterdam a Londra nel luglio 2025.

PIN-UP Partners utilizzerà la sua presenza in iGB L!VE per costruire nuove partnership e trovare affiliati, come ha confermato il CMO Stase Blitz: “Per PIN-UP Partners, iGB L!VE è una miniera di opportunità, poiché l’evento riunisce i migliori e il più brillante del settore iGaming. Ogni anno, iGB L!VE offre risultati per il business e il nostro team lascia l’evento con centinaia di nuovi contatti che hanno il potenziale per far avanzare davvero la nostra attività. Possiamo aspettarci di far parte di quella che sarà la più grande edizione di iGB L!VE mai vista, il che sarebbe il modo migliore per dire un grande grazie ad Amsterdam in anticipo rispetto al trasferimento a Londra nel 2025”.

“Come tutti nel nostro settore, cerchiamo sempre di identificare nuovi affiliati e iGB L!VE ci fornisce la piattaforma perfetta per fare esattamente questo. Da parte nostra sfrutteremo la nostra presenza allo stand 11-D50 per lanciare condizioni straordinarie per le nostre offerte insieme ad alcuni articoli degni di passerella!” Ha aggiunto: “Uno dei nostri obiettivi è costruire una comunità forte: sfruttare il potere delle persone che hanno la maggiore influenza in qualsiasi settore, ma in particolare nel nostro! A iGB L!VE stiamo programmando di ospitare un grande evento in cui potremo riunire i nostri amici e partner per fare networking e molto altro ancora, quindi non dimenticare di fermarti al nostro stand. Il team di PIN-UP Partners è lieto di far parte del più grande evento del settore iGaming”.

PressGiochi