iGB Affiliate Barcellona. Aperte le iscrizioni all’insegna di ‘Nuevos Horizontes’

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per iGB Affiliate, e il tema creativo ‘Nuevos Horizontes’ (Nuovi Orizzonti) è stato annunciato come filo conduttore della campagna di marketing internazionale a supporto dell’edizione 2025. Quest’anno, per la prima volta, l’evento si terrà presso Fira Gran Via, Barcellona, in concomitanza con il salone gemello ICE.

Naomi Barton, Direttrice del portfolio globale di iGB Events, ha spiegato il concept alla base della campagna: “L’industria dell’iGaming è in continua evoluzione, e la nostra campagna del 2025 invita gli affiliati a esplorare nuovi orizzonti nella nostra entusiasmante nuova sede, Fira Gran Via di Barcellona. iGB Affiliate è la casa della comunità degli affiliati nell’iGaming, e consente connessioni, crescita e successo condiviso tra affiliati, operatori e fornitori tecnologici. La nostra campagna spingerà la comunità verso territori inesplorati, alimentando uno spirito di esplorazione che abbraccia mercati emergenti, strategie innovative e nuove opportunità commerciali. Offrirà agli affiliati strumenti e intuizioni per adattarsi, innovare e conquistare nuovi orizzonti.”

Riguardo al trasferimento dell’evento a Barcellona, Barton ha aggiunto: “Con il nostro spostamento a Barcellona, puntiamo su un futuro incredibilmente luminoso. Lo spazio aggiuntivo offerto dal Fira Gran Via, uno dei più grandi centri espositivi d’Europa, permetterà a iGB Affiliate di raggiungere il suo pieno potenziale, continuando a mettere in contatto i migliori affiliati con i migliori operatori e fornitori tecnologici. L’edizione del 2025 sarà caratterizzata da un numero record di 250 espositori e sponsor, con uno spazio espositivo di 15.000 mq. Le strutture potenziate di Barcellona permetteranno alla comunità degli affiliati di creare nuove connessioni, costruire partnership strategiche e affidabili, espandere i propri network e esplorare territori inesplorati.”

Per maggiori informazioni su iGB Affiliate Barcellona (20 – 23 gennaio), l’unica piattaforma dedicata esclusivamente a mettere in contatto i migliori affiliati dell’iGaming con i migliori programmi di affiliazione e fornitori tecnologici, visitare il sito: https://barcelona.igbaffiliate.com.

