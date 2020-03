iGaming, Inspired sigla un accordo con Relax Gaming

Relax Gaming, fornitore di contenuti unici nel mondo dell’iGaming, ha siglato il suo ultimo accordo in studio con il fornitore di contenuti multiprodotto Inspired Entertainment. L’accordo fa parte del programma di partnership Powered By di Relax Gaming e offre un accesso alla sua vasta rete di distribuzione. Inspired è ben noto per i suoi prodotti virtuali e per l’offerta di contenuti di casinò in rapida espansione, che supporta in 35 giurisdizioni in tutto il mondo attraverso i canali di vendita al dettaglio, mobili e online. I clienti di relax potranno inoltre accedere alla nuova soluzione V-Play Plug & Play ™ di Inspired, un prodotto di scommesse sportive online completo end-to-end che consente agli operatori di accedere ai suoi pluripremiati programmi virtuali con il minimo sforzo di integrazione e rapidità di accesso. Plug & Play è semplice e veloce da installare, rendendo il prodotto virtuale disponibile senza l’integrazione di sportsbook. È incluso uno strumento completo di gestione delle scommesse, che offre un’esperienza di scommesse sportive completa con disponibilità dell’opzione di personalizzazione del marchio. Relax Gaming continua a far crescere la sua base di partner Powered By, offrendo accordi commerciali che consentono ai fornitori di sfruttare la sua tecnologia e la sua piattaforma di integrazione mantenendo il controllo commerciale sugli accordi con gli operatori. Negli ultimi 12 mesi Relax ha notevolmente aumentato le dimensioni della sua rete di partnership attraverso i suoi programmi e rotte verso i mercati, siglando numerosi accordi con i principali marchi del settore.

Simon Hammon, CPO di Relax Gaming, ha dichiarato: “I nostri programmi di partnership hanno continuato ad espandersi in modo significativo e siamo lieti di dare il benvenuto a Inspired. In qualità di fornitore multi-prodotto, sviluppano contenuti entusiasmanti per i territori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di intraprendere questa collaborazione lunga e fruttuosa”.

Claire Osborne, Vicepresidente di Interactive presso Inspired, ha dichiarato: “L’adesione alla piattaforma di partnership di Relax Gaming è una pietra miliare molto interessante per noi, poiché cerchiamo di far crescere la nostra attività e creare consapevolezza del marchio. I nostri contenuti sono già apprezzati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo e unire le forze con Relax ci offre ancora più strade per aumentare l’esposizione con i principali operatori”. Relax Gaming ha rapidamente ampliato il suo portafoglio negli ultimi mesi, fornendo ora ai suoi partner un elenco di oltre 1000 giochi da casinò, inclusi contenuti aggregati di alta qualità provenienti da studi Powered By e Silver Bullet selezionati insieme ai suoi innovativi prodotti proprietari.

PressGiochi