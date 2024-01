ICE London: anche la deputata laburista Carolyn Harris parlerà ad ICE VOX

Carolyn Harris, presidente del gruppo parlamentare di tutti i partiti sui danni legati al gioco d’azzardo e deputata del partito laburista per Swansea East, è l’ultimo leader di pensiero di alto profilo a confermare la propria partecipazione al programma ICE VOX di febbraio (5-8 febbraio, ExCeL Londra).

L’on. Harris, una delle collaboratrici più influenti del Parlamento al dibattito sul gioco d’azzardo responsabile, fornirà il suo punto di vista sul Libro bianco del governo britannico sulla riforma del gioco d’azzardo nell’ambito dell’ICE VOX World Regulatory Briefing (WrB) che si terrà martedì 6 febbraio, il giorno di apertura della mostra ICE.

La sessione del panel intitolata What’s Next for the White Paper? saranno presenti anche figure di alto livello del settore come Brigid Simmonds, presidente del Betting and Gaming Council, Norma Campbell, responsabile della conformità normativa di Betfred e Matt Zarb-Cousin, co-fondatore di Gamban.

Presentando in anteprima il panel di alto profilo, Sadie Walters di Clarion Gaming, che ha guidato il team responsabile della cura dell’acclamato programma ICE VOX, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter confermare Carolyn Harris, Brigid Simmonds e Norma Campbell come panelist al WrB.

Il Libro Bianco sulla riforma del gioco d’azzardo è stato presentato alla Camera dei Comuni il 28 aprile e da allora l’industria del gioco d’azzardo è stata coinvolta in un processo di consultazione dettagliato prima che le proposte venissero attuate dal governo.

“E’ fondamentale che l’industria possa ascoltare le opinioni di un importante parlamentare che in precedenza ha servito come segretario privato del leader del partito laburista Sir Keir Starmer.

In termini specifici, il panel esplorerà la questione dei controlli di accessibilità e del sistema ottimale per la condivisione dei dati, il ruolo del Garante del gioco d’azzardo e il funzionamento e l’amministrazione di un prelievo legale per finanziare la ricerca, l’educazione e il trattamento del gioco d’azzardo (RET). Le nuove normative derivanti dal Libro Bianco si applicheranno a tutti gli operatori con una licenza della Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito e credo che questa sessione sarà una delle più attese tra quella che viene descritta come l’edizione più ricca di contenuti di WrB mai registrata.”

Il cast internazionale di leader di pensiero che partecipano a ICE VOX comprende il CEO e presidente di MGM Resorts Bill Hornbuckle, Simon Thomas, presidente esecutivo dell’Hippodrome Casino di Londra, Isabelle Falque Pierrotin, presidente sia dell’Autorità francese per il gioco d’azzardo che del GREF, Caroline Kongwa del Sud Africa, il vice

presidente della IAGR, Tim Miller della UK Gambling Commission, l’ex procuratore generale e segretario alla cultura del Regno Unito, Sir Jeremy Wright, Stéphan Vojetta, membro dell’Assemblea nazionale francese, Rachel Gundy, responsabile del prodotto Betr, Ivan Rudyi, responsabile dell’Ucraina Commissione per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie, Viktoriya Zakrevskaya, vicepresidente del Consiglio ucraino del gioco d’azzardo, Corey Plummer, CEO di Olympic Entertainment e Olybet, René Jansen, presidente dell’ente regolatore olandese, David Leslie, direttore della ricerca sull’etica e l’innovazione responsabile presso L’Alan Turing Institute, Alec Esteban Thomson, direttore esecutivo della lotteria dell’Arizona e Olabimpe Akingba, segretario esecutivo dell’Associazione dei bookmaker nigeriani.

Per registrarsi all’ICE VOX che comprende il World Regulatory Briefing, l’International Casino Conference, la Esports Betting Conference e i workshop pratici approfonditi ICE VOX, visitare: https://www.icegaming.com/ice-vox

PressGiochi è media partner dell’evento allo stand SD5-C