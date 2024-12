ICE Barcelona: Simon Thomas (presidente esecutivo Hippodrome Casino) identifica le tendenze chiave da esplorare

Simon Thomas, presidente esecutivo dell’iconico Hippodrome Casino di Londra ha evidenziato la sostenibilità, l’AI e la convergenza del gioco online e quello tradizionale come le tre ‘tendenze chiave’ che secondo lui si distingueranno ad ICE Barcelona.

Guardando al futuro di quella che sarà la più grande fiera del gioco della storia, Simon Thomas ha affermato: “Dalle macchine da gioco a risparmio energetico alle certificazioni ecologiche per le sedi, il settore sta dando priorità alla responsabilità ambientale. Questo cambiamento non riguarda solo la responsabilità aziendale; è una risposta alla crescente domanda da parte di giocatori e stakeholder di operazioni più ecologiche a tutto tondo.”

Lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia, ritiene, sarà applicato in vari modi. “Poiché la tendenza continua a utilizzare tecnologie come l’IA per creare ambienti di gioco più sicuri, sviluppando allo stesso tempo soluzioni di gioco più coinvolgenti per i clienti, mi aspetto che ICE rifletta questo aspetto” ha dichiarato. “Ciò includerà applicazioni che perfezionano la personalizzazione dei clienti, ottimizzano il posizionamento del personale e migliorano/incoraggiano il gioco responsabile.”

Su un macro livello, Thomas ritiene che ci sarà una convergenza più pronunciata tra gioco online e terrestre, poiché gli operatori cercheranno di offrire transizioni fluide tra gioco fisico e digitale, nel processo di appello ad un più ampio demografia.

Annunciando la prima edizione di ICE che si terrà al di fuori del Regno Unito, ha affermato: “Con il trasferimento a Barcellona, sono particolarmente entusiasta della vivace cultura della città e del suo potenziale di promuovere nuove prospettive nel networking e nell’innovazione. L’attrattiva globale di Barcellona si allinea perfettamente con la portata internazionale di ICE, offrendo uno sfondo che promette ispirazione per tutti i partecipanti. Questo è un nuovo capitolo per ICE in una delle location più iconiche al mondo. Bienvenidos a todos!”

I visitatori di ICE Barcellona avranno accesso ai marchi di innovatori più grandi e rispettati al mondo che rappresentano ogni settore verticale del gioco d’azzardo. Le principali associazioni di categoria, gli enti strategici, gli enti di regolamentazione, i CEO degli operatori di livello 1 e i creatori di giochi saranno tutti a Barcellona in numeri da record, sottolineando la reputazione della fiera come “Davos of Gambling ”.

PressGiochi