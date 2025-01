Ice Barcelona: NOVOMATIC Italia, insieme a ADMIRAL Pay e HBG Online Gaming, presenterà le ultime innovazioni

NOVOMATIC Italia è pronta a fare il suo ingresso nel nuovo anno con ambiziosi progetti. L’azienda parteciperà all’ICE 2025 di Barcellona, che si terrà dal 20 al 22 gennaio. In questa occasione, NOVOMATIC Italia, insieme a ADMIRAL Pay e HBG Online Gaming, presenterà le ultime innovazioni al più importante evento internazionale del settore.

Tra le novità in esposizione, ci saranno le nuove VLT e AWP in alta definizione, caratterizzate da un design innovativo e all’avanguardia, per garantire un’esperienza di gioco straordinaria. Inoltre, durante i tre giorni di fiera, l’Istituto di Pagamento di NOVOMATIC Italia avrà un ruolo di primo piano, presentando una vasta gamma di nuovi servizi B2B. Questi servizi includono soluzioni di pagamento digitali accessibili a tutti, supportate da tecnologie avanzate per assicurare transazioni sicure e integrate.

NOVOMATIC invita tutti a scoprire tecnologie all’avanguardia, eccellenza e innovazione, visitando il suo stand n. 3K20. Il futuro del gaming è pronto a essere svelato.

PressGiochi