IBIA si unisce a Mozzart per migliorare l’integrità delle scommesse sportive

L’operatore di gioco d’azzardo Mozzart ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Con sede in Serbia, l’azienda è stata fondata nel 2001 ed è un operatore leader nel settore della vendita al dettaglio e online. Le attività serbe di Mozzart confluiranno ora nella rete globale di monitoraggio dell’integrità di IBIA. L’operatore si unisce a circa 50 società e oltre 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA e consolida ulteriormente la posizione dell’associazione come principale organismo di monitoraggio dell’integrità gestito dagli operatori a livello mondiale.

“Siamo onorati di entrare a far parte di una rinomata organizzazione globale come IBIA e siamo sicuri che la nostra partnership darà vita a molti progetti costruttivi nel campo della tutela dell’integrità del settore delle scommesse sportive. In qualità di leader nell’organizzazione di giochi d’azzardo nell’Europa sudorientale, ci impegneremo sempre a rispettare i più alti standard aziendali, rafforzare il mercato regolamentato e creare un ambiente sicuro e affidabile per i nostri utenti”, ha affermato Slobodan Prodanović, CEO di Mozzart.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto che l’attività serba di Mozzart abbia deciso di unirsi a IBIA e di lavorare in collaborazione con il nostro crescente elenco globale di operatori impegnati a proteggere i consumatori, i mercati delle scommesse e gli eventi sportivi dalla corruzione delle scommesse. L’ambito operativo e la penetrazione nel mercato di Mozzart apporteranno vantaggi significativi alla principale rete globale di monitoraggio dell’integrità delle scommesse di IBIA. IBIA accoglie con favore l’impegno di Mozzart per l’integrità delle scommesse sportive e non vede l’ora di lavorare con esso”.

L’IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anti-corruzione altamente efficace, poiché rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati. Attraverso la rete di monitoraggio IBIA è possibile monitorare le attività transazionali legate ai conti dei singoli clienti.

Tutti i membri dell’IBIA sono tenuti a superare un rigoroso processo di due diligence e ad impegnarsi a rispettarne il codice di condotta. L’associazione ha recentemente pubblicato il rapporto sull’integrità del terzo trimestre che descrive in dettaglio 50 avvisi segnalati nel trimestre. L’IBIA ha segnalato 268 segnalazioni alle autorità nel 2022, con sanzioni sportive o penali riuscite contro 15 squadre, dirigenti o giocatori per le quali l’IBIA aveva segnalato attività sospette durante le loro partite.

