IBIA collabora con 711 per le scommesse sportive nei Paesi Bassi

711 si è unita all’International Betting Integrity Association (IBIA) come parte del recente lancio del suo sportsbook nei Paesi Bassi, dopo essersi concentrata sul prodotto casinò negli ultimi due anni da quando il mercato olandese è stato legalizzato. Tutti gli operatori di scommesse sportive con licenza nei Paesi Bassi sono obbligati per legge a collaborare con un ente di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive.

L’operatore si unisce a oltre 50 aziende e 125 marchi di scommesse sportive che faIBIA collabora con 711 per le scommesse sportive nei Paesi Bassi

nno parte della rete leader mondiale di integrità delle scommesse di IBIA per operatori privati. L’adesione di 711 rafforza la posizione di IBIA come principale monitor dell’integrità delle scommesse sportive nei Paesi Bassi, rappresentando circa il 90% dei bookmaker con licenza attualmente operativi nel paese.

Gilles De Backer, COO di 711, ha dichiarato: “711 è attiva nei Paesi Bassi da aprile 2022 e ha un forte prodotto casinò che ora è completato con un sportsbook di Kambi. Siamo molto lieti di accogliere finalmente lo sportsbook insieme al nostro prodotto casinò su 711.nl e di salvaguardare l’integrità del nostro sportsbook integrandolo nel sistema di monitoraggio globale di IBIA.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “IBIA è entusiasta che 711 abbia scelto IBIA come partner per il monitoraggio dell’integrità del suo sportsbook nei Paesi Bassi. La decisione di aderire a IBIA dimostra il desiderio dell’azienda di utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile per il suo prodotto di scommesse sportive e amplia ulteriormente la rete di monitoraggio di IBIA nei Paesi Bassi. IBIA è impaziente di collaborare strettamente con 711 per proteggere la sua attività da attività di scommesse corrotte.”

IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti d’interesse con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori, per operatori, con l’obiettivo di proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle manipolazioni. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento altamente efficace contro la corruzione, rilevando e segnalando attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati.

Attraverso la rete di monitoraggio globale di IBIA è possibile tracciare le attività transazionali legate ai singoli conti clienti. I membri di IBIA gestiscono oltre 300 miliardi di dollari di fatturato annuale nelle scommesse, rappresentando circa il 50% del settore globale regolamentato delle scommesse sportive terrestri e online, e oltre il 50% solo per l’online.

Il recente rapporto del secondo trimestre di IBIA ha evidenziato 90 segnalazioni di scommesse sospette riportate alle autorità competenti durante il trimestre. Gli avvisi di IBIA hanno contribuito alle indagini e alle conseguenti sanzioni di successo contro 21 club, giocatori e funzionari nel 2023.

PressGiochi