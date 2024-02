I ringraziamenti della Famiglia Musicco a Pressgiochi

Abbiamo ricevuto oggi un cortese messaggio dalla Famiglia Musicco, per ringraziarci di quanto abbiamo scritto sul conto del Grande Lorenzo. E noi li ringraziamo a nostra volta, auspicando che il dolore che tutti i suoi componenti provano in questo momento possa essere lenito dal ricordo dei tanti bei momenti che hanno vissuto insieme.

“Spett.le Redazione, volevamo ringraziarvi per il vostro articolo nei confronti di papà, nel quale è stato detto tutto quello che c’era da dire e vogliamo credere che Lui, da lassù, l’abbia potuto leggere. E siamo certi che ne sarà contentissimo.

Con l’occasione, rivolgiamo un ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicine, con tenere parole di conforto.

Papà è volato in cielo con la farfalla della Sapar sulla giacca, ricorderà tutti con affetto e ci osserverà dall’ alto. La sua tenacia deve essere un forte stimolo per tutti noi per portare avanti, con onore e fiducia, tutte le battaglie che dovremo affrontare.

L’unione e i numeri fanno la forza e se noi gestori di vecchia guardia riusciremo a fare questo potremo avere successo. Abbiate fede e vedrete che potremo portarci a casa ancora delle soddisfazioni. Grazie di cuore a tutti.”

La Famiglia Musicco