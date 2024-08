I proprietari di Ex-Infinileads lanceranno nuovi siti di confronto sul gioco d’azzardo, DailySpin.com e IppicaOnline.it

Gli ex proprietari di Infinileads, Eric Stoop, Jan Verrecas, John Roos, Gustaf Linder e Niklas Lundström, hanno formato una nuova società, Daily Spin SL. Alimentati dalla loro passione per il

Gli ex proprietari di Infinileads, Eric Stoop, Jan Verrecas, John Roos, Gustaf Linder e Niklas Lundström, hanno formato una nuova società, Daily Spin SL. Alimentati dalla loro passione per il settore, sono entusiasti di annunciare il lancio della loro ultima avventura: siti di confronto di gioco completi con i marchi DailySpin e IppicaOnline.

Il team è impegnato nell’innovazione. Forti della loro vasta esperienza e conoscenza del settore del gioco online maturata durante il periodo trascorso presso Infinileads, i soci stanno sfruttando le loro competenze congiunte per creare una piattaforma innovativa che è destinata a ridefinire il modo in cui gli utenti confrontano e selezionano i siti di gioco d’azzardo online.

DailySpin e IppicaOnline saranno inizialmente disponibili in Italia prima di espandersi in altri paesi regolamentati. Questa mossa strategica consente all’azienda di stabilire la propria presenza all’interno di uno dei più grandi mercati regolamentati europei prima di espandersi a livello globale.

“Siamo entusiasti di questo nuovo progetto“, ha dichiarato Eric Stoop. “Crediamo che ci sia una domanda significativa per un sito di confronto facile da usare che guidi i giocatori italiani verso esperienze di gioco online sicure e divertenti”.

“Uno dei nostri obiettivi principali per DailySpin.com e IppicaOnline.it è quello di fornire agli utenti informazioni autentiche e affidabili“.

Ha inoltre spiegato: “Il nostro team investirà i propri fondi in queste piattaforme per testarle a fondo. Questo approccio ci consente di valutare in prima persona l’esperienza utente offerta da ciascun sito, dall’effettuare depositi e prelievi al giocare a giochi diversi”.

Jan Verrecas ha aggiunto: “In questo modo, possiamo fornire recensioni e valutazioni accurate basate su esperienze reali piuttosto che solo analisi teoriche. Crediamo che questo impegno per l’autenticità ci distinguerà sul mercato e aiuterà gli utenti a decidere dove vogliono piazzare le loro scommesse. Siamo entusiasti di portare questo livello di trasparenza”.

John Roos, esperto di sviluppo tecnico, ha condiviso le sue intuizioni sui sistemi avanzati che alimenteranno i nostri siti. “Ci impegniamo a sfruttare la tecnologia all’avanguardia per la nostra piattaforma“, ha affermato Roos. “Il nostro obiettivo è fornire agli utenti un’esperienza senza soluzione di continuità mentre navigano tra le varie opzioni di gioco sul nostro sito”.

Roos ha inoltre spiegato: “Stiamo implementando sistemi robusti e scalabili in grado di gestire in modo efficiente grandi volumi di dati. La nostra piattaforma sarà alimentata da algoritmi avanzati che ci permetteranno di presentare raccomandazioni personalizzate in base alle preferenze e al comportamento degli utenti “.

Roos ha concluso: “Con questi sistemi tecnologicamente avanzati, crediamo che DailySpin.com e IppicaOnline stabiliranno un nuovo standard nelle piattaforme di confronto del gioco d’azzardo online”.

Gustaf Linder, un professionista esperto nel settore del gioco online, ha espresso il suo entusiasmo per il loro ultimo progetto. “Questa è un’opportunità entusiasmante per tutti noi, poiché riuniamo ancora una volta le nostre competenze collettive”, ha affermato Linder. I nostri diversi background e la nostra esperienza combinata nel settore saranno fondamentali per plasmare DailySpin.com in una piattaforma che comprenda veramente e soddisfi le esigenze dei giocatori “.

Ha inoltre aggiunto: “Non stiamo solo costruendo un altro sito di confronto; stiamo creando una piattaforma innovativa che combina la tecnologia con la nostra profonda comprensione del mondo del gioco d’azzardo per fornire agli utenti un servizio senza precedenti”.

Niklas Lundström ha concluso esprimendo fiducia nella loro prossima impresa in base al loro ampio background in questo settore. “Con il nostro forte background in questo settore, siamo fiduciosi che DailySpin.com diventerà una risorsa di riferimento per molti giocatori italiani”, ha affermato Lundström. “Abbiamo visto in prima persona cosa funziona e cosa no quando si tratta di piattaforme di gioco d’azzardo online”.

Lundström ha continuato: “Questa conoscenza ci consente di creare qualcosa di unico: una guida completa progettata a partire da esperienze e approfondimenti della vita reale. Crediamo che questo approccio troverà riscontro nei giocatori di tutto il mondo che cercano informazioni affidabili prima di piazzare le loro scommesse”.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa promettente avventura!

Per ulteriori informazioni o richieste si prega di contattare: info@dailyspin.com

