I migliori croupier d’Europa si sfidano all’European Dealer Championship 2024

Dopo intense selezioni nazionali, i migliori professionisti del gioco d’Europa sono pronti a confrontarsi sul più grande palcoscenico internazionale, l’European Dealer Championship 2024 (EDC), organizzato dall’Associazione Europea dei Casinò ECA. Quest’anno l’evento si terrà nel suggestivo Casino Venlo, nei Paesi Bassi.

Il torneo avrà inizio il 3 giugno e si concluderà dopo tre giorni di emozionanti competizioni basate sulle abilità, con l’assegnazione del titolo di EDC Champion 2024 il 5 giugno. Dal suo evento inaugurale nel 2007, il Campionato Europeo dei Dealer ha visitato 15 paesi, accogliendo 500 concorrenti e migliaia di spettatori da tutta Europa e oltre. L’attesissimo evento di Holland Casino Venlo porta la competizione in una delle location casinò più innovative d’Europa.

Dimostrando l’impegno incrollabile dell’Associazione Europea dei Casinò verso l’eccellenza nel settore, questo evento vedrà la partecipazione di 37 eccezionali dealer provenienti da 21 paesi europei, che si contenderanno il titolo di miglior dealer davanti a un pubblico internazionale esigente.

Il Campionato Europeo dei Dealer dell’ECA, la competizione più prestigiosa e longeva in Europa per le abilità dei croupier, riunisce i migliori professionisti selezionati a livello nazionale per competere sul palcoscenico internazionale. Questi eccezionali professionisti si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta che metterà alla prova le loro abilità tecniche, il controllo del gioco, le capacità di ospitalità e i nervi saldi.

Per essere incoronati Campioni Europei, i concorrenti dovranno dimostrare una decisione acuta, riflessi fulminei e la capacità di gestire abilmente le fiches, i calcoli matematici e le interazioni sociali. I dealer saranno valutati meticolosamente da una giuria di giudici internazionali imparziali, tutti professionisti esperti impegnati a mantenere i più alti standard nel settore del gioco d’azzardo. I giurati dell’EDC svolgono un ruolo fondamentale nell’esaminare le prestazioni dei partecipanti, valutando il controllo del gioco, la comunicazione e le abilità tecniche. Questa rigorosa valutazione garantisce una competizione equa e trasparente, offrendo al contempo preziosi feedback ai partecipanti per affinare le loro abilità e prosperare nelle loro carriere.

L’Associazione Europea dei Casinò è entusiasta di annunciare il Casino Venlo come la location prescelta per il prossimo Campionato Europeo dei Dealer 2024, con il Casino Holland come ospite. Questo evento offre uno sguardo sulla passione, il professionalismo e l’ospitalità che definiscono le esperienze degli ospiti nei nostri casinò membri ogni giorno. Riconoscendo i dealer come la prima linea dell’interazione con i clienti e l’essenza vitale dell’industria dei casinò terrestri, il Campionato Europeo dei Dealer 2024 mira a celebrare l’eccellenza dei migliori professionisti del settore. È un’opportunità per onorare questi abili professionisti insieme a colleghi e amici dell’industria dei giochi casinò europea.

Il Campionato Europeo dei Dealer non solo mette in evidenza i notevoli risultati dei nostri dealer, ma celebra anche l’essenza orientata al cliente dell’industria dei casinò terrestri. Questo evento riunisce il settore dei casinò europei per tre giorni di genuina convivialità e competizione eccezionale. I giudici dell’evento valuteranno i partecipanti in base alle loro abilità tecniche, precisione e maestria complessiva. Più importante, il campionato è una celebrazione delle connessioni sociali, del divertimento e dell’intrattenimento unico che solo l’ambiente dei giochi terrestri può offrire. Tenutosi a Venlo, questo evento continua a costruire su quasi due decenni di storia, crescendo in dimensioni, scala e prestigio internazionale. Per tutti i coinvolti, è un onore essere parte dell’evoluzione di questo evento e testimoniare in prima persona il suo crescente riconoscimento in tutto il mondo.

Hermann Pamminger, Segretario Generale dell’Associazione Europea dei Casinò (ECA), ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutti gli sponsor di questa competizione, che rendono possibile l’organizzazione di questa celebrazione internazionale del talento nel gioco d’azzardo terrestre. L’ECA estende la sua gratitudine a queste aziende leader del settore dei giochi europeo per il loro continuo impegno verso il Campionato Europeo dei Dealer, garantendone il successo e la crescita nel futuro.”

Al Campionato Europeo dei Dealer 2024, i partecipanti si contenderanno premi in denaro impressionanti. Il campione riceverà il titolo di European Dealer Champion e un premio di € 5.000. Il secondo e terzo classificato saranno premiati con € 3.000 e € 1.500, rispettivamente. Oltre ai premi principali, ci sono cinque Skill Challenges, ognuna delle quali offre un premio di € 500 per i vincitori, dimostrando i diversi talenti e l’expertise dei concorrenti.

