HongKong: scovata una rete di fiches false

Oggigiorno, creare gettoni da casino falsi è una pratica difficilissima, molto rischiosa e alla fin dei conti inutile. In tutti i maggiori casinò del mondo, i gettoni sono realizzati con personalizzazioni molto accurate e, quelli di maggior valore hanno dei trasmettitori a radiofrequenza integrati, noti come chip RFID. Basta una lampada UV per scovare le differenze fra un token autentico e uno contraffatto. Poi, un croupier esperto avverte subito anche le minime differenze negli intarsi realizzati per le scritte e i loghi.

Grazie alle leggi Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio, ogni casino tiene traccia delle fiches di alto valore. Ad esempio, se si sta effettuando un buy-in con fiches del valore superiore a $500 o $1.000 il supervisore del piano chiama la sorveglianza, che scatta una foto all’utente.

Proprio grazie a tutti questi accorgimenti, al Galaxy Macau Casino si è potuta sventare, sia pur parzialmente, una truffa colossale. Infatti, la polizia giudiziaria ha scoperto un’operazione di fiches false che ha permesso a 6 uomini provenienti dalla Cina continentale di vincere oltre ai tavoli 700mila dollari di Hong Kong (poco più di 71mila euro).

La polizia è stata allertata della potenziale truffa quando un croupier ha notato che dieci fiches per un valore totale di 10.000 HK$ (1.174 €) avevano una consistenza leggermente diversa. Una volta verificato che le fiches erano false, il personale ne ha tracciato l’utilizzo e identificato le due persone che le utilizzavano. Successivamente è stata allertata la polizia che ha arrestato i due sospettati.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate ben 804 fiches false per un valore totale di 5,6 milioni di dollari di Hong Kong (657.985 euro). In collaborazione con il casino, la polizia ha identificato otto persone sospettate, ma 6 di esse sono fuggite non appena i primi due erano stati arrestati.

I malfattori hanno pure superato il controllo di frontiera, essendosi sbarazzati delle chips strada facendo. Successivamente la polizia ha trovato 112 chip contraffatti in un centro rifiuti locale, dal valore nominale di HK $ 10.000 ciascuno.

Nel corso degli anni, nei casino di Macao sono state trovate fiches da casinò false in più occasioni. Tuttavia, questo è il sequestro più rilevante che sia mai stato registrato in tempi recenti.

Pressgiochi