Good Star e WorldMatch annunciano accordo per giochi su piattaforma EGS

Psm Tech e WorldMatch annunciano nuova partnership per la distribuzione diretta dei giochi GoodStar tramite la piattaforma EGS (External Gaming System) di WorldMatch. Questo accordo rappresenta un passo significativo nell’espansione della disponibilità di contenuti di alta qualità per gli operatori di tutto il mondo.

Grazie a questa collaborazione, i giochi GoodStar saranno accessibili a tutti gli operatori già integrati con la piattaforma WorldMatch, garantendo una distribuzione immediata e capillare nei mercati internazionali dove WorldMatch è riconosciuto come leader del settore.

La piattaforma EGS di WorldMatch è una soluzione tecnologicamente avanzata progettata per offrire un’integrazione senza interruzioni e una distribuzione efficiente dei contenuti. Questo permetterà a GoodStar di raggiungere nuovi mercati in modo rapido e semplice, sfruttando la solida rete globale di WorldMatch.

“Questa partnership con GoodStar sottolinea il nostro costante impegno nel fornire contenuti innovativi e diversificati ai nostri partner commerciali. Con la piattaforma EGS, non solo acceleriamo la distribuzione, ma garantiamo anche l’accesso diretto a mercati strategici in tutto il mondo,” ha dichiarato Andrea Boratto, CEO di WorldMatch.

“Grazie a questo accordo, abbiamo instaurato una collaborazione strategica con un partner affidabile e ben posizionato come WorldMatch. Siamo entusiasti e orgogliosi di entrare a far parte del portfolio di WorldMatch con i nostri contenuti di qualità, come King of the Sea e altri titoli della nostra lineup in continua evoluzione. Sono certo che questa partnership rappresenterà un importante impulso per il lancio dei nostri giochi sia in Italia che sui mercati internazionali, ponendo solide basi per il nostro successo futuro,” ha affermato Lorenzo Stacchini, CEO di PSM Tech, la società madre del marchio GoodStar.

PressGiochi