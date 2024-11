Gli azionisti di Everi Holdings approvano l’acquisizione da 6,3 miliardi di dollari da parte di Apollo Global Management

Gli azionisti di Everi Holdings hanno approvato con una maggioranza schiacciante l’acquisizione e la fusione da 6,3 miliardi di dollari proposta dal fondo di private equity Apollo Global Management.

Secondo quanto riportato dalla società, il 99,88% delle azioni votanti ha dato il via libera all’accordo, rappresentando circa il 71,48% delle azioni totali in circolazione di Everi alla data della riunione straordinaria.

Michael Rumbolz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Everi, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del supporto ricevuto dai nostri azionisti per questa operazione con i fondi Apollo. Ora ci concentriamo sui prossimi passi per completare la transazione e massimizzare il valore per i nostri azionisti.”

La fusione è in linea con la missione di Everi di migliorare l’efficienza operativa, il coinvolgimento dei clienti e l’innovazione nel gaming.

All’inizio di quest’anno, Apollo aveva già avanzato un’offerta per assicurarsi un accordo da 6,3 miliardi di dollari in vista della fusione di Everi con le unità Global Gaming e PlayDigital di International Game Technology PLC (IGT). Queste ultime saranno separate da IGT per formare un’attività indipendente nel settore delle lotterie.

Con questa operazione, l’attività IGT Gaming sarà scorporata e successivamente fusa con Everi, creando due aziende private appartenenti alla stessa joint venture sotto la struttura commerciale di Apollo. L’acquisizione di Everi e del business Gaming & Digital di IGT evidenzia l’impegno di Apollo nell’integrare capacità complementari per consolidare la leadership di mercato.

Questa settimana, IGT ha pubblicato i suoi conti del terzo trimestre, introducendo nuove strutture di audit per rendicontare le lotterie come attività indipendente.

In base ai termini dell’acquisizione, gli azionisti di Everi riceveranno $14,25 per azione in contanti, mentre IGT otterrà 4,05 miliardi di dollari in liquidità per le sue unità Global Gaming e PlayDigital.

Everi depositerà presso la SEC (Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti) un modulo 8-K per comunicare ufficialmente i risultati finali della votazione. Se le condizioni richieste saranno soddisfatte nei tempi previsti, la transazione dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre del 2025.

