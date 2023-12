Giuliani (ADM): “Dovremmo imparare a parlare di gioco e fare attenzione al linguaggio usato”

“La percezione sul gioco è sempre importante. Avete parlato anche del giudizio che il non giocatore ha del giocatore: spesso ADM e gli stessi concessionari parliamo al rischio di far

“La percezione sul gioco è sempre importante. Avete parlato anche del giudizio che il non giocatore ha del giocatore: spesso ADM e gli stessi concessionari parliamo al rischio di far spostare le giocate sul mercato illegale perché partiamo dal presupposto che c’è una percentuale di giocatori disposta ad andare sul mercato illegale. Quindi interveniamo con politiche che danno l’immagine di giocatori pronti a giocare nell’illegalità. Questa è una immagine devastante. Quindi per prima cosa dovremo essere attenti al linguaggio e ad uscire da questa visione paternalistica secondo la quale si va sempre a prescrivere un determinato comportamento. Dovremmo imparare a parlare di gioco anche al di fuori del settore, cercando di uscire da questo circolo chiuso. Pensiamo alla possibilità diparlare di gioco nelle scuole. Si dovrebbe parlare nelle scuole proprio perché per i minori è vietato giocare, mentre molti sono già avviati al gioco. Mi piacerebbe parlare di gioco anche con persone che la pensano in maniera diversa e dove si hanno visioni opposto, proprio per uscire da una visione ristretta del gioco”.

Lo ha dichiarato il dott. Antonio Giuliani dell’uff. Apparecchi giochi di ADM intervenendo all’Università LUMSA alla presentazione del progetto condotto da BVA Doxa e dalla BVA Nudge Consulting dal titolo “Gentilmente Responsabili – Le scienze comportamentali per un gioco consapevole”.

PressGiochi