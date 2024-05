StarCasinò attiva un’incredibile nuova partnership con Evoplay

StarCasinò annuncia il lancio di una serie di nuove e avvincenti slot fornite da Evoplay, un rinomato studio nel settore dell’iGaming. Questa nuova ed esclusiva collaborazione promette di portare un vento di novità agli utenti, grazie a una gamma di titoli eccezionali che promettono di sorprendere ed entusiasmare. Tanti titoli sono in arrivo, intanto ne citiamo quattro nuovi ed esclusivi: Book Of The Priestess Bonus Buy, Elven Princesses, Hot Triple Sevens e Unlimited Treasures.

Il primo, Book Of The Priestess Bonus Buy, propone ai giocatori un’avventura epica nell’antica civiltà azteca. Sequel tanto atteso di una delle storie più leggendarie di Evoplay, in questo nuovo capitolo gli utenti avranno l’opportunità unica di acquistare giri gratuiti e svelare tesori nascosti, mentre decodificano geroglifici misteriosi e sfruttano funzionalità speciali per sbloccare una ricchezza illimitata.

Elven Princesses promette invece un viaggio incantato nel Regno degli Elfi, dove ci si può immergere in una battaglia epica insieme a tre bellissime principesse elfiche. Grazie alla grafica mozzafiato e le funzionalità speciali come simboli Wild e Scatter, questa slot a 5 rulli e 30 linee di pagamento stupisce e conquista grazie alle sue magie e all’avventura.

StarCasinò ha anche deciso di inserire nella sua rosa di proposte Hot Triple Sevens, un omaggio alle classiche slot machine di Las Vegas, reinventate con animazioni moderne e una colonna sonora avvincente. Con 3 rulli e 5 linee di pagamento, questo gioco offre un’esperienza coinvolgente e ideale per i nostalgici, senza tralasciare però elementi moderni come simboli speciali e giri gratuiti che moltiplicano le vincite.

Ultimo ma non meno importante, Unlimited Treasures, gioco che offre un viaggio in un bazar arabo ricco di tesori nascosti, dove gli utenti possono cercare di accaparrarsi i migliori prodotti del mercato: con un rullo extra che appare durante le combinazioni vincenti e una varietà di funzionalità uniche, questa slot promette incredibili sorprese.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare la nostra nuova collaborazione con Evoplay”, afferma Stefano Tino, Managing Director di Betsson Italia. “Lavorare con questo incredibile provider infatti ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta e di fornire una gamma ancora più diversificata di slot di eccezionale fattura e qualità. Siamo molto attenti al panorama dell’iGaming internazionale e crediamo che l’attivazione di nuove partnership come quella con Evoplay sia fondamentale per la nostra crescita.”

“I nostri giochi hanno già lasciato un segno significativo nel mercato italiano, catturando l’interesse degli utenti locali,” spiega Ihor Zarechnyi, CBDO di Evoplay. “La collaborazione con un brand rinomato come StarCasinò rappresenta un passo fondamentale nei nostri sforzi strategici di espansione per consolidare ulteriormente la nostra posizione di fornitore leader nel settore del gioco. Siamo entusiasti delle prospettive che questa collaborazione ci offre e non vediamo l’ora di offrire esperienze di gioco entusiasmanti a un numero ancora maggiore di giocatori in Italia”.

PressGiochi