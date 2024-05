IGT presenta i nuovi giochi al G2E Asia 2024

International Game Technology PLC ha annunciato che presenterà un entusiasmante portafoglio di innovazioni di gioco per il mercato dell’Asia-Pacifico al G2E Asia 2024 al Venetian Macao, dal 4 al 6 giugno. I prodotti del portafoglio G2E Asia 2024 di IGT sono progettati per migliorare l’intrattenimento dei giocatori, incrementare le prestazioni e consentire agli operatori di diversificare le proprie aree di gioco con soluzioni supportate dalla ricerca.

“È bello vedere G2E Asia tornare al Venetian Macao nel 2024”, ha affermato Dallas Orchard, vicepresidente senior e direttore operativo di IGT, Gaming APAC. “Poiché l’Asia è un mercato in crescita per IGT, siamo entusiasti di entrare in contatto con i nostri clienti e presentare un portafoglio di giochi e sistemi localizzati in grado di creare nuove opportunità per IGT e i nostri clienti in tutta la regione”.

“Il portafoglio G2E Asia 2024 di IGT è ancorato a nuovi entusiasmanti giochi collegati e indipendenti che si basano sullo slancio di molti dei nostri titoli più performanti nella regione dell’ultimo anno”, ha affermato Charles Seo, Direttore senior della strategia commerciale di IGT, Asia. “G2E Asia 2024 segnerà il debutto di Cash Cove Frenzy, un gioco progressivo multilivello ricco di azione basato su uno dei titoli IGT più popolari nella regione, e Jetsetter Gold Link, un gioco nuovo per l’Asia che può aiutare i nostri clienti diversificare i propri piani di gioco. Metteremo inoltre in luce i numerosi vantaggi per operatori e giocatori di IGT ADVANTAGE, il nostro sistema di gestione dei casinò altamente scalabile che ha una forte penetrazione nel mercato asiatico e oltre”.

I partecipanti a G2E Asia 2024 avranno l’opportunità di sperimentare una serie di soluzioni IGT presso lo stand A801 dell’azienda. I prodotti chiave includeranno:

Cash Cove Frenzy Link: questo titolo porta il comprovato gioco standalone di IGT preferito dai giocatori, Cash Cove, al livello successivo come collegamento progressivo multi-livello (MLP). Cash Cove Frenzy Link presenta molte delle caratteristiche e delle esperienze di gioco del gioco originale Cash Cove, ma è arricchito da una funzione di jackpot progressivo legata al mistero guidata da simboli che fornisce ulteriore intrattenimento.

Jetsetter Gold Link: questo gioco è una versione in sintonia con il mercato asiatico del gioco preferito dai giocatori australiani di IGT, JetSetter. Jetsetter Gold Link offre un’esperienza giocatore unica guidata da nuove animazioni avvincenti e funzionalità di frequente utilizzo. Ogni “destinazione” del gioco offre funzionalità di giochi gratuiti su misura, offrendo ai giocatori varietà, scelta ed entusiasmanti opportunità di premi durante il gioco base.

Prosperity Link™: il pluripremiato successo globale di IGT, Prosperity Link, combina meccaniche popolari con l’opportunità di sbloccare entusiasmanti opportunità di vincita MLP. Due ulteriori titoli della serie Prosperity Link saranno presentati al G2E Asia, ciascuno con funzionalità di gioco gratuite individuali che offrono esperienze di gioco vivaci e potenziale jackpot.

Jie Cai Shen™ Link: questo titolo è un’evoluzione della serie di giochi di successo Ying Cai Shen di IGT e offre opzioni multi-denominazione selezionabili dal giocatore con 243 modi per vincere. Con personaggi e simboli preferiti ben noti, la funzione progressiva è arricchita con premi in crediti casuali e moltiplicatori per un maggiore intrattenimento.

Questi nuovi avvincenti giochi verranno dimostrati sui cabinet PeakDual™27 e PeakCurve™49 della famiglia hardware Peak dell’azienda. I cabinet Peak hanno riscosso un successo globale e offrono una gamma di attributi di design migliorati, come schermi ergonomici ottimizzati per la soddisfazione del giocatore e pannelli dinamici del lettore dotati di pulsanti a doppia bash.

Il team dei sistemi di IGT sarà presente per dimostrare il sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE® (CMS). Con un design modulare che supporta app comode come le pluripremiate soluzioni Cardless Connect® e Resort Wallet, ADVANTAGE CMS di IGT migliora l’esperienza del giocatore e offre vantaggi a giocatori e operatori. Attraverso la tecnologia M5 basata su HTML di IGT, gli operatori possono offrire promozioni personalizzate, in tempo reale, bonus e altro al giocatore tramite la finestra di servizio di IGT.

