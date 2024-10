UK: il gioco online cresce dell’11%

La Gambling Commission ha pubblicato ulteriori dati sul settore del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. Questi dati, provenienti dagli operatori, riflettono il periodo compreso tra marzo 2020 e settembre 2024, inclusi, e riguardano il gioco d’azzardo online e terrestre, compresi gli operatori di scommesse autorizzati (LBO) presenti nelle principali vie della Gran Bretagna. Il confronto non deve essere effettuato con il set di dati delle statistiche del settore, poiché questo set di dati potrebbe includere scommesse gratuite e bonus e non include i dati di tutti gli operatori. Questa pubblicazione confronta il secondo trimestre (Q2) dell’anno finanziario 2024-2025, con il secondo trimestre del 2023-2024, esaminando come il mercato è cambiato in periodi comparativi nell’arco di un anno.

Gli ultimi dati dell’operatore mostrano:

il rendimento lordo del gioco d’azzardo online (GGY) nel Q2 (da luglio a settembre) è stato di 1,32 miliardi di sterline, con un aumento dell’11 % rispetto al Q2 dell’anno precedente. Il numero complessivo di scommesse e/o giri totali è aumentato del 12 % anno su anno (YoY), raggiungendo un nuovo picco per il terzo trimestre consecutivo di 25,2 miliardi, mentre la media dei conti attivi mensili nel trimestre è aumentata dell’8 %.

le scommesse sugli eventi reali GGY sono aumentate del 6 % anno su anno a 453 milioni di sterline. Il numero di scommesse è diminuito del 10 %, mentre la media dei conti attivi mensili nel Q2 è aumentata del 9 %.

Le slot GGY sono aumentate del 16 % a 680 milioni di sterline anno su anno. Il numero di giri è aumentato del 13 % a 23,3 miliardi mentre la media degli account attivi mensili nel Q2 è aumentata del 16 % a 4,4 milioni al mese. Sebbene questo sia un nuovo picco per GGY in questo set di dati per la verticale delle slot, va notato che un operatore ha riclassificato alcuni dei suoi prodotti nella verticale delle slot in questo trimestre, il che ha avuto un impatto sui dati verticali.

Il numero di sessioni di slot online che durano più di un’ora è aumentato del 9 % anno su anno a 10 milioni. La durata media della sessione è rimasta a 17 minuti. Circa il 6,1 % di tutte le sessioni è durato più di un’ora rispetto al 6,6 % nel Q2 dell’anno precedente. Il numero di giri per sessione è sceso da 147 a 142 YOY, mentre il GGY per sessione è sceso da £ 4,20 a £ 4,13 nello stesso lasso di tempo.

LBO GGY è diminuito dell’1 % a £ 533 milioni nel secondo trimestre 2024-2025, rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, mentre il numero di scommesse e giri totali è diminuito dello 0,1 % a 3,1 miliardi.

