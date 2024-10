Francesco Totti, il Capitano al centro dello sport: al Betsson Sport Day tante sfide e divertimento

Gli atleti del Betsson Sport Club si sono cimentati insieme al brand ambassador in numerose challenges sportive per una giornata indimenticabile.

Il 21 ottobre si è tenuto il Betsson Sport Day, un’iniziativa organizzata da Betsson Sport che ha visto la presenza speciale di Francesco Totti, ambasciatore del brand, insieme a vari atleti, rappresentanti dei Club sportivi che fanno parte del progetto Betsson Sport Club.

Nel corso dell’evento, Totti si è cimentato in una serie di sfide sportive, esplorando per la prima volta discipline diverse dalle sue abituali: pallamano, rugby in carrozzina, pallavolo, rugby, football americano e basket, con momenti coinvolgenti ed emozionanti per tutti i partecipanti.

Tra le sfide più attese, l’incontro di calcio 3×3 in compagnia dei noti influencer Antonio Picci ed Enzuccio, e delle bravissime host della giornata, Lucrezia Maritano, Naomi Moschitta, Giulia Fazio, la prima di una serie di challenge organizzate per celebrare il valore della passione nello sport in qualità come veicolo di condivisione.

Durante la giornata, Totti ha avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse attività sportive. Ha iniziato a giocare a rugby in carrozzina con gli atleti dell’ASD Padova Rugby, per poi passare alla pallamano con gli atleti dell’Handball Erice. Successivamente, si è confrontato con i ragazzi del Mens Sana Basketball Siena in una prova di basket, partecipando a un giro del mondo. La sua precisione e la sua capacità si è fatta notare anche nel rugby e nella pallavolo, dove il Capitano ha messo alla prova le sue abilità nei tiri. Infine, c’è stata una dimostrazione di football americano, con un gioco di precisione per scoprire chi tra i partecipanti avesse il talento del quarterback.

Poi, una sfida finale che ha visto Totti tentare di segnare in porta con palloni di diverse discipline sportive, una prova divertente e spettacolare che ha divertito i presenti e consolidato il legame tra atleti, influencer e spettatori.

L’inconfondibile presenza di Francesco Totti ha portato entusiasmo e partecipazione, coinvolgendo attivamente tutti e dimostrando come lo sport sia non solo competizione, ma anche divertimento e voglia di vivere momenti unici e memorabili.

