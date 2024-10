Germania notifica in CE nuove norme sul casinò online

La Germania ha presentato una proposta di legge alla Commissione Europea per permettere la revisione alla legge sui casinò online della Renania settentrionale-Vestfalia, che prevede le seguenti modifiche.

Il progetto di legge notificato mira a regolamentare ulteriormente l’offerta di giochi da casinò online ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1a del Trattato statale sul gioco d’azzardo 2021 (GlüStV 2021) nella Renania settentrionale-Vestfalia. La notifica viene effettuata perché non si può escludere che il progetto di disposizioni contenga disposizioni che impongono la notifica relativa a servizi ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. La legge di modifica si basa sulle norme del Trattato di Stato sul gioco d’azzardo 2021 (notifica numero 2020/0304/D), entrato in vigore il 1° luglio 2021. L’articolo 4 comma 4 in combinato disposto con l’articolo 22c del Trattato sugli Stati consente agli Stati, nell’ambito delle norme stabilite dal Trattato sugli Stati, di organizzare giochi da casinò online sul loro territorio o di concedere concessioni per l’organizzazione di giochi da casinò online. I giochi da casinò online ai sensi del § 3 comma 1a GlüStV 2021 sono repliche virtuali di giochi bancari e trasmissioni in diretta di un gioco bancario terrestre con possibilità di partecipazione via Internet. Il progetto integra il testo giuridico precedente (numero di notifica 2021/0527/D49) e regola in particolare le attività dei fornitori di servizi che consentono la trasmissione in tempo reale di giochi da casinò online da altre sale ai sensi della Sezione 14 dell’Online Casino Games Act NRW .

Dopo un attento esame di tutti gli interessi giuridici interessati, le norme relative ai fornitori di servizi vengono modificate. L’esame del mercato ha dimostrato che una trasmissione in diretta da altre sale comporta costi enormi. Non solo devono essere disponibili locali adeguati, ma deve anche essere installata un’ampia tecnologia e impiegato un numero corrispondente di dipendenti. In genere l’utilizzo di tale spazio da parte di un solo concessionario non risulta essere economico. Sul mercato esistono fornitori di servizi ad alte prestazioni specializzati nella fornitura di tali spazi. La modifica serve soprattutto a canalizzare, perché senza l’utilizzo di un fornitore di servizi c’è il rischio che i concessionari non approfittino dell’offerta di trasmissioni in diretta da altre sale a causa della mancanza di redditività economica.

Il termine dello still è fissato per il 31/01/2025.

