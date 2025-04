Adm: concorso per 569 nuovi dipendenti area assistenti amministrativo-tributari

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha concluso lo svolgimento della prova selettiva del concorso per 569 Assistenti amministrativo tributari, a cui hanno partecipato 68.423 candidati ripartiti su 11 sedi d’esame a livello territoriale.

Entro il mese, a garanzia di chi è in maternità, saranno chiamate a sostenere la prova selettiva in modalità asincrona le candidate in stato di gravidanza che non hanno potuto partecipare alla procedura.

Al termine della prova asincrona, sarà avviata la fase di accertamento della regolarità dell’intera procedura, finalizzata all’approvazione delle graduatorie di merito e alla dichiarazione dei vincitori, applicando le riserve dei posti previste dal bando, nonché gli eventuali titoli di preferenza previsti dalle disposizioni in materia, da far valere a parità di punteggio e/o di titoli.

Si può, pertanto, ipotizzare che entro il prossimo mese di giugno, ovvero a distanza di circa quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, i vincitori potranno essere assunti presso i vari uffici dell’Agenzia.

Si tratta, evidentemente, di una procedura concorsuale pubblica che non risulta avere precedenti simili, anche sotto il profilo della tempestività.

