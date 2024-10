Camera, prende il via l’esame della legge di Bilancio

Nella seduta di martedì 29 ottobre, la Commissione Bilancio della Camera ha avviato e concluso l’esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di Bilancio pubblicando il testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera.

Il presidente Mangialavori (FI-PPE) ha ricordato preliminarmente che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge

Ha ricordato, altresì, che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Le parti su cui la Commissione è intervenuta non hanno riguardato gli articoli 12, 13 e 14 relativi ai giochi.

Il provvedimento, risultante dallo stralcio, ha assunto, dunque, la nuova numerazione A.C. 2112-bis . Nella giornata di ieri, martedì 29 ottobre 2024, è stato assegnato, in I lettura, alla Commissione Bilancio (V) della Camera per l’esame in sede referente, che al momento non risulta calendarizzato per la settimana in corso.

Il provvedimento sarà esaminato in sede consultiva nelle seguenti Commissioni:

Affari costituzionali (I);

Giustizia (II);

Affari esteri (III);

Difesa (IV);

Finanze (VI);

Cultura (VII);

Ambiente (VIII);

Trasporti (IX);

Attività produttive (X);

Lavoro (XI);

Affari sociali (XII);

Agricoltura (XIII);

Politiche dell’unione europea (XIV);

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

