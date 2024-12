Gioco online. Nevzorov (SBSB): “Solo i grandi operatori sono in grado di affrontare la complessità del mercato italiano” – videointervista

Si definiscono “Fintech lawyers” e operano molto nel settore del gaming online, strettamente legato alla finanza per i pagamenti online. Gli esperti legali di SBSB, società ucraina che opera assistendo le società che devono ottenere una licenza di gioco e operare rispettando le norme dei vari mercati locali. Come l’Italia, dove hanno già alcuni clienti e che considerano un mercato di grande interesse nonostante una regolamentazione molto rigida e complessa.

Si preparano a partecipare al SiGMA di Milano del prossimo anno anche se, come spiegano in questa intervista a PressGiochi, solo i grandi operatori sono in grado di affrontare la complessità del mercato italiano.

A parlare, in occasione dell’ultimo SiGMA di Malta, è stato Ivan Nevzorov, capo dell’ufficio legale.

Come vi preparate ad affrontare il mercato italiano, considerato comunque la giurisdizione con maggiori complessità giuridiche nel settore del gioco?

“Sì, è un Paese con regole molto rigide anche per il marketing, che limita le attività e le rende più complicate. Per una società ottenere una concessione è solo il primo passo. Poi devono organizzarsi per operare in linea con le norme. Ma sono in tanti a puntare su questo mercato e sono pronte ad adeguarsi.

Noi siamo qui ad aiutarle a essere conformi alle leggi locali”.

Il gioco online sta crescendo in Italia più velocemente che in altri Paesi. E sta per entrare in vigore una nuova normativa. Pensate che questo renderà le cose più semplici per gli operatori o sarà ancora più complicato?

“Non c’è un modo semplice di operare in Italia e le regole che sono già molto rigide diventeranno ancora più complicate. Ne sono sicuro. Per questo dico che solo le grandi aziende riusciranno a rispettarle e operare in piena regola. Solo le strutture di grandi dimensioni possono permettersi di assumere figure professionali in grado di comprendere le norme e organizzare l’attività in piena conformità.

Noi cerchiamo di aggiornare i nostri clienti su come le regole stanno per cambiare me non è sufficiente. Chi vuole operare nel mercato italiano deve organizzare alcune funzioni al suo interno. E questo risulta difficile e costoso. Soprattutto per le start-up”.

