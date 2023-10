Gioco online. L’Australia introduce la pre-verifica obbligatoria su età ed identità dei giocatori

Dal 28 settembre, tutti gli australiani che si registrano per aprire dei conti di gioco online devono sottoporsi alla verifica dell’età e dell’identità da parte degli operatori prima di effettuare

Dal 28 settembre, tutti gli australiani che si registrano per aprire dei conti di gioco online devono sottoporsi alla verifica dell’età e dell’identità da parte degli operatori prima di effettuare transazioni, in sostituzione della precedente finestra di verifica di 72 ore.

Il Responsible Wagering Australia (RWA) afferma che la decisione fa parte degli sforzi per promuovere il gioco d’azzardo responsabile, frenare le scommesse tra minorenni e garantire un’effettiva autoesclusione attraverso BetStop.

Kai Cantwell, CEO di RWA, ha dichiarato: “I membri di RWA verificano già istantaneamente più del 90% delle identità e delle età dei clienti, quindi questo porterà l’intero settore ad adottare lo standard con cui già operiamo.

RWA è stata una forte sostenitrice della pre-verifica ed è lieta che il governo del Commonwealth l’abbia adottata. La pre-verifica offre agli operatori di scommesse online la possibilità di continuare a pubblicizzare l’adozione di strumenti di gioco più sicuri, invitando i clienti a impostare un limite di deposito al momento della registrazione. I membri RWA forniscono una serie di strumenti per garantire che le persone possano giocare d’azzardo in sicurezza, molti dei quali sono stati adottati dal governo del Commonwealth come parte del National Consumer Protection Framework (NCPF).”

Sempre a settembre è stata introdotta una legislazione per vietare l’uso delle carte di credito per le scommesse online nel paese australiano a seguito delle chiamate da parte di

gruppi anti-gioco d’azzardo e l’Australian Banking Association (ABA).

PressGiochi