Gioco: Istituto Friedman, “Comparto è garanzia per legalità e gettito, delega fiscale definisca regole chiare”

“Una delegazione dell’Istituto Milton Friedman, ha preso parte stamane presso la Confcommercio in Roma al Forum dell’Associazione Concessionari di Giochi Pubblici (ACADI) guidata dall’Avv. Geronimo Cardia. Ribadiamo ancora una volta il nostro sostegno a questo importante comparto, primo contribuente dello Stato, anche nel 2022 con oltre 11 miliardi di euro di gettito erariale. Il gioco fisico in particolare, genera un indotto importante, compresa l’occupazione di oltre 150 mila lavoratori ed è un argine fondamentale contro il gioco illegale e la criminalità organizzata. Aderiamo all’auspicio del dott. Mario Lollobrigida, Direttore giochi di ADM, affinché a partire dalla delega fiscale il Governo regolamenti finalmente in maniera chiara e uniforme sul territorio nazionale il settore, andando ad correggere anzitutto quelle criticità che hanno espulso da molti territori il gioco legale: il distanziometro dai luoghi sensibili e le fasce orarie di gioco. Più il gioco legale sarà libero e attrattivo meno quello illegale e la criminalità avranno spazio; noi siamo da sempre convinti di questo concetto, come lo era fermamente lo stesso Premio Nobel Milton Friedman” – Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, a margine del Forum di ACADI-Confcommercio.

PressGiochi