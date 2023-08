Gioco d’azzardo, nel milanese la polizia smaschera una bisca gestita da cinesi

E’ successo nelle scorse ore a Milano: la Polizia di Stato ha intercettato e smascherato una bisca per il gioco d’azzardo, gestita da alcuni cittadini cinesi. Il ritrovo clandestino passava inosservato perchè spacciato per sede di una non meglio specificata associazione culturale. Tavolini da poker e roulette hanno tolto ogni dubbio agli agenti, che hanno arrestato una persona e denunciato altre undici.

La bisca è stata scoperta in zona Niguarda, durante un’operazione di controllo sul territorio finalizzato a scoraggiare il diffondersi di situazioni di illegalità.

I tavoli da gioco sono stati sequestrati, come alcune dosi di droga rinvenute in una automobile parcheggiata davanti alla sala da gioco non autorizzata, il cui proprietario è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Altri due soggetti trovati all’interno della bisca sono stati denunciati per esercizio di giochi d’azzardo aggravato, mentre nove giocatori sono stati denunciati per la loro partecipazione ai tavoli da gioco.

