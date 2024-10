Giochi online e riforma fiscale: gli errori da evitare e cosa potranno aspettarsi gli operatori del gioco a distanza

Il bando per le nuove concessioni del gioco online non è ancora stato approvato da Bruxelles e nessuno può sapere cosa cambierà in concreto rispetto alla situazione attuale. A parte le novità generali già anticipate dal Governo, gli operatori si chiedono soprattutto cosa potrà cambiare sul piano fiscale. E PressGiochi ha chiesto a un esperto, il commercialista Francesco Scardovi, specializzato in gioco pubblico e consulente di As.Tro., se si può provare a prevedere quanto e come far pagare a chi riuscirà ad aggiudicarsi una delle nuove concessioni.

Videointervista a Francesco Scardovi.