Giocare gratis e vincere un milione di sterline!

Questa possibilità unica è concessa ai giocatori accreditati sui canali oddshecker, noto sito inglese di comparazione quote, che dal gennaio scorso è sotto l’ombrello della FairPlay Sports Media.

Non è una novità, ma l’iniziativa, denominata Million P.ound Predictor, piace molto agli scommettitori, anche se l’obiettivo da raggiungere è quantomai ostico: bisogna indovinare l’esatto ordine di classifica della Premier League 24/25 dal primo all’ultimo posto.

Poiché non costa nulla partecipare al gioco, in tanti ci proveranno anche solo per divertimento o per sfida con gli amici.

Gli utenti dovranno dunque decidere se l’Arsenal o il Liverpool rinnoveranno la corsa al titolo, valutare se gli Spurs e il Manchester United riusciranno a ripartire dopo le deludenti seconde metà della scorsa stagione e capire come se la caveranno le squadre promosse di Ipswich, Southampton e Leicester nella classifica principale.

La stagione inizierà con Man Utd contro Fulham il 16 agosto, ma quest’anno i partecipanti potranno modificare i loro pronostici fino alla quarta giornata di gioco, con scadenza alle 16:00 del 13 settembre.

Pressgiochi