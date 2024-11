Giocare da Grandi, a Roma nuovo incontro per discutere di gioco pubblico e altre forma di intrattenimento

Si terrà il 27 novembre prossimo a Roma il nuovo incontro firmato Giocare da Grandi, gioco pubblico e altre forma di intrattenimento. L’evento, organizzato da Formiche in collaborazione con SWG

L’evento, organizzato da Formiche in collaborazione con SWG e IGT, si terra alle ore 18:30 presso l’Hotel Nazionale – Sala Capranichetta, Piazza Montecitorio, 125.

L’incontro è il nuovo appuntamento con l’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG Giocare da grandi, che dal 2020 approfondisce in chiave empirica i principali aspetti del gioco pubblico. A partire dai dati raccolti dall’Osservatorio, ogni evento ha indagato un tema specifico e attuale, promuovendo un confronto informato tra rappresentanti istituzionali, esperti e addetti ai lavori. La tavola rotonda proseguirà il percorso di analisi già intrapreso sull’evoluzione del fenomeno, concentrando il focus sulle abitudini e le preferenze di chi si approccia al mondo dell’intrattenimento e sarà l’occasione per presentare le ultime rilevazioni dell’Osservatorio riguardo allo stato dell’arte e le prospettive future del gioco in Italia.

