Germania, l’associazione di categoria DOCV denuncia: “Il mercato del gioco online illegale è più grande di quanto si immagini”

L’associazione tedesca dei casinò online Deutscher Online Casinoverband (DOCV) sta chiedendo una revisione più urgente della regolamentazione del gioco d’azzardo per affrontare il problema del gioco illegale. DOCV ha avvertito che il mercato del gioco non autorizzato nel paese è più grande di quanto affermato dal regolatore federale, la GGL.

L’ultimo rapporto della GGL di giugno suggerisce che il mercato illegale valeva 600 milioni di euro e rappresentava solo il 4 per cento del gioco d’azzardo in Germania. Tuttavia, il DOCV ritiene che la reale dimensione del settore non regolamentato sia stata mal rappresentata attraverso il confronto con l’intero mercato su tutti i canali.

Il DOCV nota che uno studio dell’Università di Lipsia, commissionato insieme al Deutscher Sportwettenverband (DSWV), ha rilevato che il 50,7 per cento dei giocatori scommette nel settore online regolamentato, rispetto al 49,3 per cento tramite fornitori non autorizzati dell’UE o siti offshore. Si sta preparando a rilasciare il prossimo mese i dati sui tassi di canalizzazione nel mercato, basati su dati di Entain e dello specialista di dati di audience Nielsen.

La GGL ha annunciato una valutazione completa del mercato. Tuttavia, non è prevista la sua conclusione fino al 2026, e l’esperienza passata suggerisce che questa data potrebbe essere ulteriormente posticipata. Il regolatore ha dichiarato che l’attenzione principale sarà sull’analisi del ruolo del mercato regolamentato nella società, con un particolare focus sull’impatto della pubblicità.

PressGiochi