Germania: GGL accoglie positivamente la collaborazione con Google per il contrasto alla pubblicità illegale al gioco

Il regolatore del gioco d’azzardo tedesco, il Joint Gambling Authority of the Länder (GGL), ha dichiarato che l’aggiornamento di Google per bloccare le pubblicità di gioco illegale ha avuto effetto.

Il regolatore del gioco d’azzardo tedesco, il Joint Gambling Authority of the Länder (GGL), ha dichiarato che l’aggiornamento di Google per bloccare le pubblicità di gioco illegale ha avuto effetto.

Il 25 settembre, Google ha introdotto una modifica alle sue politiche pubblicitarie in merito a “gioco d’azzardo e altri giochi”. Ciò ha avuto un risultato positivo in Germania, poiché ora solo i fornitori di giochi d’azzardo con una licenza del GGL possono pubblicizzare i loro prodotti su Google a livello locale. Il requisito di certificazione di GGL è ora adottato come misura obbligatoria per tutti gli inserzionisti di gioco in Germania, comprese le affiliate. Coloro che offrono servizi di aggregazione del gioco d’azzardo, come il collegamento a più offerte da diversi operatori nella loro pagina di destinazione, non saranno più accettati.

Il CEO di GGL, Ronald Benter, ha accolto positivamente il successo della collaborazione con Google per far fronte alla pubblicità per il gioco d’azzardo senza licenza. Dice che ora mira a affrontare l’uso delle strategie SEO. Benter ha affermato che il GGL ha osservato che le pubblicità su Google per offerte di gioco senza licenza in Germania stavano diminuendo a seguito di un aggiornamento della politica pubblicitaria del motore di ricerca eseguito a settembre. Solo gli operatori di gioco e gli intermediari con una licenza emessa da GGL possono fare pubblicità utilizzando gli annunci di Google, sebbene le linee guida escludano i siti di confronto dei casinò online.

Il GGL ha affermato di aver monitorato da vicino l’impatto della sua collaborazione con Google e aveva visto “chiara efficacia dalla nostra prospettiva”. Benter ha dichiarato: “continueremo a monitorare gli sviluppi e rimanere in dialogo con Google per ottenere ulteriori restrizioni sulle opportunità pubblicitarie per i fornitori di gioco illegali”.

Ha aggiunto poi che il GGL sta anche lavorando per limitare la pubblicità per gli operatori utilizzando le tecniche di ottimizzazione dei motori di ricerca.

“Questi fornitori utilizzano spesso strategie di ottimizzazione come il link marketing intensivo o la manipolazione delle classifiche dei motori di ricerca per mantenere la visibilità nei risultati di ricerca organici di Google “, ha osservato il GGL. “Il GGL si impegna a stabilire restrizioni efficaci anche in queste aree. L’autorità è ottimista sul fatto che ulteriori discussioni costruttive con Google possono portare a ulteriori misure per frenare la pubblicità per le offerte di gioco illegali.”

Nel frattempo, il tribunale amministrativo di Halle ha confermato un ordine emesso dal GGL per bloccare un fornitore di pagamenti svizzeri. Il tribunale ha confermato la decisione di vietare al fornitore senza nome di eseguire le transazioni per operatori di gioco senza licenza. Il regolatore ha osservato che la Corte aveva deciso a favore di un’ampia interpretazione del divieto, vietando di elaborare le transazioni per future offerte di gioco senza licenza e offerte esistenti senza la necessità della solita notifica preventiva delle società specifiche. A settembre, il GGL ha riferito di aver ricevuto 1.500 tipoff dal pubblico relativi al gioco d’azzardo online tramite il suo portale di segnalazione da quando ha iniziato le sue funzioni normative all’inizio dello scorso anno.

PressGiochi