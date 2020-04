GAPS#iorestoacasa. Il CNR avvia indagine sulla diffusione del gioco online durante l’emergenza Coronavirus

L’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato un sondaggio per analizzare le abitudini di gioco della popolazione durante questo periodo di isolamento causato dalla diffusione del Coronavirus. “Abbiamo . scrive il CNR - sviluppato questo brevissimo questionario su richiesta di molti attori significativi che ogni giorno si spendono a vario titolo nel mondo dell'azzardo. Con l’emergenza COVID-19 si sono modificate tutte le nostre abitudini quotidiane. Nel mese di marzo, insieme alle restrizioni sugli spostamenti, sono entrate in vigore limitazioni al gioco in denaro...

GAPS#iorestoacasa. Il CNR avvia indagine sulla diffusione del gioco online durante l’emergenza Coronavirus