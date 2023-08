Napoli, sequestrate 17 slot machines irregolari

Slot machine irregolari e col trucco a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. La polizia, nell’ambito di alcuni controlli che avevano già portato ad un primo sequestro, ha trovato 17 slot machines truccate. Le verifiche, effettuate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa Sociale della Questura di Napoli, sono così continuate anche in questi giorni.

Le operazioni si sono svolte nel quartiere di Fuorigrotta, in particolare nell’area dello Stadio Diego Armando Maradona, tra piazzale Tecchio e le vie limitrofe. In particolare, all’interno di un singolo locale, durante i controlli per 8 slot machine si è scoperta la presenza di un doppio fondo. Qui avevano nascosto una seconda scheda elettronica che permetteva di non contabilizzare le giocate, eludendo in questo modo la tassazione delle somme incassate. Gli inquirenti hanno così denunciato per frode informatica e per peculato sia la titolare sia il proprietario dell’attività commerciale.

Tutte le slot machines, assieme al relativo incasso di 6.590 euro, sono state invece poste sotto sequestro penale da parte degli agenti. Altre 9 macchine, invece, sono state sequestrate amministrativamente, assieme al rispettivo incasso di 1.641 euro. Confermato anche il vincolo amministrativo di altre 12 macchine, sotto verifica da parte degli agenti. Multe salate per i gestori del locale: in totale, le contravvenzioni ammontano a 174mila euro.

PressGiochi