Francia, l’ANJ delinea il piano strategico per il 2024-26

L’Autorità nazionale di regolamentazione del gioco d’azzardo L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha invitato gli operatori autorizzati a collaborare con esso per raggiungere gli obiettivi del suo nuovo piano strategico per il 2024-26. Il suo obiettivo per i prossimi due anni sarà ridurre il gioco d’azzardo eccessivo e proteggere i minori.

Questo piano si articola su tre pilastri: “ridurre drasticamente la percentuale e il numero di giocatori d’azzardo eccessivi nel mercato del gioco d’azzardo”, garantire trasparenza e integrità e rafforzare “la dimensione economica della regolamentazione per ottenere una migliore comprensione degli equilibri del mercato e fornire soluzioni ai problemi cambiamenti che si trova ad affrontare oggi”.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che, nonostante “i progressi significativi”, “il gioco d’azzardo problematico gioca ancora un ruolo troppo importante nel mercato del gioco d’azzardo”.

La presidente dell’ANJ Isabelle Falque-Pierrotin ha dichiarato: “Dopo tre anni in carica, ora crediamo che la regolamentazione del gioco d’azzardo debba prendere una svolta che coinvolga il mercato verso un modello meno intensivo”.

Lei ha detto dell’obiettivo di ridurre il gioco d’azzardo eccessivo: “Questo obiettivo volontario per ridurre il numero di giocatori eccessivi e rafforzare la protezione dei minori sarà monitorato nell’arco di tre anni. Ciò può essere raggiunto solo se tutti gli attori uniscono le forze accanto al regolatore per spostare i pali: operatori del gioco d’azzardo, autorità pubbliche, istituzioni, associazioni”.

L’ANJ ha assunto l’incarico di regolatore del gioco d’azzardo in Francia nel 2020. In tre anni, ha registrato un aumento sostenuto delle entrate generate nel mercato, raggiungendo la cifra record di 12,9 miliardi di euro nell’intero anno 2022, con un aumento del 20% su base annua. -anno. Negli ultimi due anni, si è concentrata principalmente sulla riduzione dell’intensità della pubblicità del gioco d’azzardo.

I casinò online rimangono esclusi dal mercato regolamentato del gioco d’azzardo francese, qualcosa che sia gli operatori di gioco d’azzardo online che i casinò tradizionali vogliono cambiare. È stato stimato che il mercato del gioco d’azzardo senza licenza vale 1,5 miliardi di euro. Tuttavia, finora il governo ha resistito alla proposta di un igaming regolamentato.

PressGiochi