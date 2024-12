Francia. I “cercles de jeux” di Parigi rischiano la chiusura all’inizio del 2025

Nel caos politico in corso in Francia, i circoli di gioco di Parigi potrebbero essere costretti a chiudere il 31 dicembre a causa della mancanza di status legale.

Il futuro dei sette circoli di gioco d’azzardo di Parigi è in dubbio a causa dei disordini politici in Francia. Il progetto pilota che ha introdotto i “cercles de jeux” nel 2018 termina il 31 dicembre. Ma a sole due settimane dalla fine, non sono state prese misure per estendere lo status legale dei circoli. Ciò significa che dal 1° gennaio i circoli di gioco cesseranno effettivamente di essere legali.

I casinò in Francia sono tradizionalmente situati in città turistiche lontane da Parigi. I circoli di gioco parigini sono stati introdotti in un progetto pilota per testare le acque del gioco terrestre nella capitale. Possono offrire giochi da tavolo, ma non roulette o slot. L’idea originale era che il loro status fosse reso permanente in seguito a una valutazione del loro impatto. Ma mentre il progetto pilota è generalmente considerato un successo, anche dal Ministero degli Interni, la legislazione necessaria per consentire loro di continuare non si è materializzata a causa dello scioglimento dell’Assemblea nazionale da parte del presidente Macron. La legge che garantirebbe ai circoli lo status legale permanente richiede la formalizzazione di una bozza di bilancio, ma i parlamentari hanno respinto il bilancio proposto dal governo il mese scorso.

A rischio ci sono 1.500 posti di lavoro. Alcuni club cercheranno di trovare un modo per continuare a operare nella speranza che un nuovo testo di bilancio possa essere redatto rapidamente, ma la situazione è disperata e impossibile da prevedere.

Grégory Rabuel, CEO di Groupe Barrière e presidente dell’associazione di categoria Casinos de France, ha affermato: “Supportiamo tutti gli operatori di club alla vigilia di un disastro che vogliamo credere possa ancora essere evitato. Circostanze eccezionali richiedono misure urgenti. Chiediamo alle autorità pubbliche di aiutarci”.

