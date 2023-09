Flutter rilancia Cash4Clubs per sostenere gli sport di base

Il Gruppo Flutter sta rilanciando il suo programma sportivo di base “Cash4Clubs” donando £ 200.000 a club comunitari e enti di beneficenza.

Le organizzazioni sportive in tutto il Regno Unito e in Irlanda potranno fare offerte per sovvenzioni di £ 2.000 alla volta per migliorare le loro strutture, acquistare nuove attrezzature, aiutare a finanziare programmi di coaching o investire nella sostenibilità del loro club.

Da quando Cash4Clubs è stato lanciato nel 2008, Flutter ha investito quasi 5 milioni di sterline negli sport comunitari attraverso i suoi marchi, che includono Betfair, Paddy Power, Sky Betting & Gaming e tombola.

Durante la pandemia, Flutter ha rinominato il programma “Clubs in Crisis” e ha donato più di 4 milioni di sterline in sgravi tariffari per aiutare le organizzazioni a superare il Covid-19. Circa 1.800 piccoli club si sono assicurati in questo modo finanziamenti vitali, tra cui i beneficiari il Leeds Powerchair Football Club e lo Special Olympics Swimming Club con sede a Peterborough.

Ian Brown, amministratore delegato di Flutter UKI, ha dichiarato: “Vogliamo aiutare i piccoli club sportivi a svolgere un ruolo ancora più importante nelle loro comunità, quindi sono lieto che Cash4Clubs sia tornato. La ricerca mostra che per ogni sterlina investita nello sport, una media di 6 sterline vengono restituite in valore sociale. Siamo quindi assolutamente convinti che questo programma possa fare davvero la differenza nelle aree che ne hanno più bisogno”.

Flutter UKI sta collaborando con Sported, uno dei principali enti di beneficenza del Regno Unito, per realizzare il programma Cash4Clubs. I club e gli enti di beneficenza saranno invitati a presentare domanda per le sovvenzioni a partire dal 18 ottobre. La giuria selezionerà un centinaio di offerte per il finanziamento, con particolare attenzione quest’anno ai club nelle aree povere e a quelli che mirano a raggiungere le comunità sottorappresentate.

Il ministro della Cultura Lucy Frazer il mese scorso ha delineato l’obiettivo del governo di rendere più facile per le persone diventare più attive fisicamente. Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport vuole che 2,5 milioni di adulti in più e 1 milione di bambini in più vengano classificati come attivi in Inghilterra entro il 2030. Mentre l’attività sportiva si è ripresa dalla pandemia, è aumentata anche la percentuale della popolazione considerata inattiva.

Gli enti di beneficenza hanno messo in guardia sui crescenti ostacoli allo sport nelle aree svantaggiate, come una gamma limitata di sport offerti e costi elevati per parteciparvi.

Tom Burstow, vice amministratore delegato di Sported, ha dichiarato: “Vediamo persone che corrono sempre più il rischio di non poter accedere ai benefici dello sport a causa delle crescenti sfide finanziarie affrontate dai gruppi di base. Faremo in modo che il sostegno raggiunga i più bisognosi e vada a beneficio delle nostre comunità locali”.

Stan Belinski, amministratore delegato del Trafford Handball Club, che ha ricevuto 2.200 sterline durante la pandemia, ha dichiarato: “Il denaro che abbiamo ricevuto ci ha aiutato moltissimo e ci ha permesso di continuare a offrire quello che credo sia uno sport fantastico per i giovani. Invito i club che si trovano ad affrontare situazioni economiche incerte a prendere parte a questa iniziativa. Essere coinvolti in un club come il nostro non fa altro che aiutare le persone a sentirsi parte di una comunità brillante e a renderle anche attive”.

Per ulteriori informazioni su Cash4Clubs visitare www.cash4clubs.com. Il periodo di presentazione della domanda dura fino alla fine di dicembre 2023.

PressGiochi