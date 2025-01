Flutter: Paddy Power raccoglie £1mln per la ricerca medica di prevenzione al cancro alla prostata

Lanciato al Paddy Power World Darts Championship, Paddy Power di Flutter ha sfruttato il potere dello sport per ispirare 180.000 uomini a verificare il rischio di cancro alla prostata e ha raccolto oltre 1 milione di sterline per la ricerca salvavita.

La campagna BIGGER 180:

Ha spinto 180.000 uomini a sottoporsi al test di 30 secondi di valutazione del rischio di Prostate Cancer UK.

Ha raccolto oltre 1 milione di sterline per sostenere l’innovativo studio TRANSFORM, che spera di aprire la strada a un programma di screening nazionale.

Ha puntato gli occhi del paese sulla salute degli uomini, innescando un dibattito nazionale concreto che non poteva essere ignorato.

Il secondo anno della partnership di Paddy Power con Prostate Cancer ha cercato di superare la campagna Big 180 dell’anno scorso. Al campionato di quest’anno, oltre a donare 1.000 sterline per ogni 180, Paddy Power ha promesso un bonus extra di 60.000 sterline per ogni 9 freccette all’Ally Pally. Ce ne sono state due durante il torneo, lanciate da Christian Kist e Damon Heta prima e dopo Natale, portando la donazione totale a oltre sette cifre.

Il numero totale di uomini che hanno effettuato il risk-checker ha superato il totale del primo anno di 136.000. Lo stesso Paddy Power ha commentato: “Abbiamo battuto i record e ispirato 180.000 uomini ad agire, ma non si tratta solo di celebrare traguardi. Il cancro alla prostata non si ferma, e nemmeno noi dovremmo farlo. Che tu sia un fan delle freccette, un appassionato di sport o semplicemente un tizio che si preoccupa della sua salute, prenditi 30 secondi per controllare il tuo livello di rischio sul sito web Prostate Cancer UK. Potrebbe salvarti la vita”.

Dopo la diagnosi di cancro alla prostata nell’ottobre dell’anno scorso, Sir Chris Hoy si è unito alla missione come ambasciatore della campagna per The BIGGER 180 il mese scorso. E parlando alla finale del Paddy Power World Darts Championship, quando ha presentato sia il Sid Waddell Trophy che il Ballon d’Art, Hoy ha detto questo:

“Lo sport ha dimostrato di poter cambiare le carte in tavola per la salute degli uomini. Collegando qualcosa che amiamo a qualcosa che può salvare vite, The BIGGER 180 ha creato un’eredità di cui possiamo essere tutti orgogliosi e l’enorme somma donata da Paddy Power farà una grande differenza nella vita di migliaia di uomini.

È un enorme salto in avanti e ora siamo un passo più vicini ad un cambiamento duraturo e significativo per la salute degli uomini, ma c’è ancora molto da fare.

Quando si tratta della loro salute, gli uomini sono silenziosi. Questo deve cambiare. Controllare il proprio livello di rischio richiede solo 30 secondi e potrebbe salvarti la vita.”

Chiara De Biase, Direttrice dei Servizi Sanitari, Equità e Miglioramento presso Prostate Cancer UK, ha affermato: “Paddy Power ha promesso che il BIGGER 180 sarebbe stato più grande e migliore in questo periodo festivo, e ciò si è rivelato vero dopo un torneo magico pieno di drammi e grandi successi anche al di fuori delle nostre aspettative.

La campagna BIGGER 180 ha avuto un impatto enorme nel rendere gli uomini consapevoli del loro rischio di cancro alla prostata e di cosa possono fare al riguardo. Ciò è fondamentale, poiché questa malattia spesso non presenta sintomi nelle sue fasi iniziali, più curabili.

Siamo assolutamente entusiasti di vedere che 180.000 persone hanno completato il nostro controllo dei rischi online, molte delle quali sono ad alto rischio. Poi ci sono gli incredibili £ 1.027.000 donati da Paddy Power grazie alla bravura dei giocatori di freccette, che sosterranno il nostro studio di screening salvavita, TRANSFORM.

Quando si gioca a freccette, è tutta una questione di numeri da conoscere e, nonostante il successo strepitoso di The Bigger 180, sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Ci sono ancora troppi uomini che non conoscono il loro rischio di cancro alla prostata e dobbiamo continuare a sensibilizzare, con l’incredibile supporto di Paddy Power, finché ogni uomo non capirà il proprio rischio di malattia e, cosa più importante, cosa può fare al riguardo ora”.

L’impegno di Paddy Power per aumentare la consapevolezza del rischio online di Prostate Cancer UK e la sua donazione di 1 milione di sterline all’ente benefico fanno parte del suo contributo al pilastro Do More della strategia di sostenibilità globale di Flutter, il Positive Impact Plan. Con ogni marchio nel portafoglio mondiale di Flutter che lavora per raggiungere i suoi obiettivi, il pilastro Do More mira a restituire qualcosa alle comunità di Flutter e migliorare 10 milioni di vite entro il 2030.

Concludendo a nome di Paddy Power, Paddy Power stesso ha detto: “Abbiamo dimostrato che lo sport può cambiare le vite, ma il lavoro non è finito. A ogni uomo nel Regno Unito: non lasciate che la paura o l’imbarazzo vi trattengano. Fate il risk checker oggi stesso: potrebbe salvarvi la vita”.

