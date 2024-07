Flutter Entertainment annuncia due nuove nomine nel CdA

Flutter Entertainment ha annunciato oggi l’arrivo di due nuove figure di spicco nel suo Consiglio di Amministrazione, rafforzando così ulteriormente la sua posizione nel settore del gioco online e delle scommesse sportive globali. A partire dal 30 luglio 2024, Christine M. McCarthy e Robert R. Bennett entreranno a far parte del Consiglio, portando con sé una vasta esperienza nell’industria dell’intrattenimento.

Christine M. McCarthy, già esecutiva di alto livello presso The Walt Disney Company, dove ha ricoperto diversi ruoli chiave tra cui Strategic Advisor e Chief Financial Officer, si unirà al Comitato per l’Audit. Ha iniziato la sua carriera in Disney nel 2000 come Vice Presidente Senior e Tesoriere, e ha successivamente assunto incarichi di grande responsabilità come Vice Presidente Esecutivo e CFO. Attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione di The Procter & Gamble Company, dove presiede il Comitato per l’Audit, nonché di FM Global, dove è Presidente del Comitato Finanziario.

Dall’altra parte, Robert R. Bennett, attualmente Managing Director di Hilltop Investments, LLC, società di investimenti privati, apporterà la sua vasta esperienza nel Comitato per il Rischio e la Sostenibilità. Bennett ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende come Discovery Holding Company e Liberty Media Corporation, oltre a aver lavorato presso Tele-Communications, Inc. e The Bank of New York. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di HP Inc. e Liberty Media.

John Bryant (nella foto), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Flutter, ha commentato: “Christine e Dob portano con sé un’esperienza profonda nell’industria dell’intrattenimento che sarà di inestimabile valore per Flutter mentre continuiamo a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore globale delle scommesse sportive online e dell’iGaming. Non vediamo l’ora di accogliere entrambi come direttori non esecutivi nel Consiglio e di beneficiare della loro prospettiva unica e della loro conoscenza di settore.”

Con queste nuove nomine, Flutter Entertainment mira a potenziare ulteriormente la sua governance aziendale, garantendo al contempo una leadership forte e diversificata in un mercato in continua evoluzione.

PressGiochi