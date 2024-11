Floridia: scommesse senza licenza, denunciato il titolare di un bar

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato, in alcuni esercizi commerciali del

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato, in alcuni esercizi commerciali del Comune di Floridia, dei controlli amministrativi riscontrando, in due occasioni, delle irregolarità che hanno comportato la denuncia del titolare di un locale e l’irrogazione di sanzioni amministrative.

In particolare, il titolare di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti, bevande e alla raccolta scommesse è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse, in quanto privo della licenza di Polizia necessaria. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 12.000 euro, in seguito all’accertamento della presenza di quattro apparecchi elettronici installati e pronti a raccogliere scommesse senza la prescritta autorizzazione.

Inoltre, il titolare di un altro bar situato a Floridia è stato sanzionato per la mancata esibizione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con una multa di poco superiore ai 300 euro.

PressGiochi