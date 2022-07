Fiorini (Lega): “Regione Lazio se non interverrà a modificare la legge, vedrà il settore giochi messo in grave rischio”

“Le Regioni hanno regolamentato il settore in maniera diversa. Penso alla Regione Lazio che se non interverrà a modificare la legge, nei prossimi mesi vedrà il settore legale messo in

“Le Regioni hanno regolamentato il settore in maniera diversa. Penso alla Regione Lazio che se non interverrà a modificare la legge, nei prossimi mesi vedrà il settore legale messo in grave rischio. Il proibizionismo è uno strumento dannoso. Dobbiamo trovare una linea univoca sulla quale lavorare tutti insieme. Un riordino ci vuole e dobbiamo essere pragmatici per tutelare la legalità delle società che esistono” ha dichiarato l’on. della Lega Benedetta Fiorini in occasione della presentazione dello studio dell’Osservatorio sul gioco pubblico istituito da SWG e IGT Lottery nell’ambito dell’evento “Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2022” .

