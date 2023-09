Finlandia: Veikkaus si prepara a porre fine al proprio monopolio

Veikkaus, il monopolio finlandese del gioco d’azzardo e delle lotterie, ha avviato un “programma di trasformazione” per prepararsi a un significativo “cambiamento di sistema” nel gioco d’azzardo finlandese. La società

Alla perdita di alcuni diritti di monopolio, Veikkaus cesserà di gestire un’attività esclusiva di gioco d’azzardo online.

La Finlandia prevede invece di aprire il proprio mercato online agli operatori internazionali dal 2026 in poi. Anche se Veikkaus manterrà il monopolio sulle lotterie e sulle slot machine arcade, ha confermato che il suo business online “passerà al mercato internazionale dei giochi con licenza”.

Il CEO del gruppo, Olli Sarekoski, ha dichiarato ai media: “Ci stiamo preparando per i cambiamenti.

L’evoluzione nel settore dei giochi e l’internazionalizzazione sono fondamentali per la strategia di crescita di Veikkaus. Immaginiamo un futuro in cui Veikkaus si pone come la principale società di gioco d’azzardo finlandese e sia un’entità significativa sulla scena internazionale”.

Attualmente, il consiglio di amministrazione di Veikkaus sta valutando la struttura organizzativa del gruppo, che è stata influenzata da 825 emendamenti alle normative finlandesi sul gioco d’azzardo. Questi cambiamenti strutturali comporteranno la cessazione del rapporto di lavoro di circa 240 dipendenti e una modifica delle condizioni di impiego per un massimo di 195 membri del personale.

Veikkaus ha anche riconosciuto l’intenzione di ridurre il numero da 65 a 40-50 sale giochi e sta contemplando la chiusura del casinò di Tampere.

In chiusura Sarekoski ha osservato: “I cambiamenti nel settore del gioco d’azzardo e l’imminente revisione del sistema segnano un’epoca nuova per Veikkaus.

Ciò comporta una miriade di cambiamenti simultanei. Stiamo valutando l’intera organizzazione con particolare attenzione alla redditività e all’espansione. Certo, prenderemo alcune decisioni difficili. Per alcuni, questi aggiustamenti potrebbero segnare la fine del loro mandato lavorativo. Rimaniamo impegnati a sostenere e prenderci cura delle persone colpite”.