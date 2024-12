Filippine. Il gioco online raggiunge i $2,4mld nel terzo trimestre del 2024

Il settore del gioco online delle Filippine ha raggiunto livelli senza precedenti, con un GGR che ha raggiunto i $2,4 miliardi nel terzo trimestre del 2024, secondo i dati della Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Questa cifra rappresenta circa il 70% del GGR del gioco terrestre del paese, afferma la banca d’investimento Morgan Stanley, sottolineando la rapida espansione del panorama del gioco digitale. Questa percentuale è passata da circa il 40 % nel primo trimestre dell’anno, al 60 % nel secondo e ora al 70 %.



Il segmento online è anche diventato il maggiore contributore alle tasse sul gioco, generando 28 miliardi di PHP ($490 milioni) nel terzo trimestre del 2024, superando le riscossioni terrestri. La crescita del settore è stata meteorica, passando dal 40% del GGR terrestre nel primo trimestre al 60% nel secondo trimestre e ora al 70%.

Nonostante un solido contributo fiscale, le riscossioni di PAGCOR sono state inferiori alle proiezioni, probabilmente a causa delle elevate commissioni di installazione per gli operatori di nuova licenza. L’attuale aliquota fiscale del 35% sarà abbassata al 30% per la maggior parte degli operatori e al 25% per i resort integrati a partire dal 1° gennaio 2025, allineando le tariffe online a quelle del gioco terrestre, che è tassato al 25% per il gioco di massa e al 15% per il gioco junket.

In un rapporto pubblicato di recente, Morgan Stanley ha confrontato il tasso online/terrestre con quello degli Stati Uniti, dove il gioco online rappresentava solo il 30 % delle entrate del gioco terrestre, a $23 miliardi.

DigiPlus, un importante operatore di gioco online, ora controlla il 50% della quota di mercato nazionale, con 30 milioni di utenti registrati, superando Bloomberry Resorts Corp. sia in GGR che in EBITDA dal secondo trimestre del 2024. Tuttavia, la concorrenza si sta intensificando. Bloomberry prevede di lanciare una nuova app di gioco online con un marchio distinto dalle sue operazioni Solaire nel terzo trimestre del 2025, con l’obiettivo di catturare una clientela diversa.

PAGCOR ha sottolineato la crescita degli eGames nazionali, che comprendono eCasino, eBingo, scommesse sportive e giochi speciali, come un motore fondamentale per l’industria locale. Allo stesso tempo, il governo sta eliminando gradualmente il settore degli operatori di gioco offshore filippini (POGO), con un divieto totale fissato per il 1° gennaio 2025, riflettendo uno spostamento di attenzione verso la crescita nazionale.

PressGiochi